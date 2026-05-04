La Corporación del Comercio de Bahía Blanca celebra 107 años junto a las pymes

La Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca conmemora este lunes su 107° aniversario, consolidándose como una de las instituciones más representativas del ámbito comercial y empresarial de la ciudad y la región.

Desde su fundación, la entidad ha sostenido un trabajo constante orientado a impulsar iniciativas productivas y acompañar el crecimiento del sector privado, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad.

A lo largo de más de un siglo de trayectoria, la Corporación ha mantenido firmes sus valores fundacionales, basados en la promoción de la actividad empresarial, el incentivo al empleo y el fortalecimiento de la competitividad y la sostenibilidad, siempre bajo principios de transparencia y equidad.

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En la actualidad, la institución redobla su compromiso con las pequeñas y medianas empresas, trabajando de manera articulada con entidades intermedias y autoridades de los ámbitos local, provincial y nacional.

En este sentido, impulsa propuestas orientadas a la recuperación económica y al fortalecimiento del entramado productivo, en un contexto desafiante para el sector.

Desde la Corporación destacaron que este nuevo aniversario no solo representa un recorrido histórico, sino también una oportunidad para proyectar el futuro con una visión renovada, reafirmando su misión de acompañar y potenciar a las pymes.

De este modo, la entidad continúa posicionándose como un actor clave en la generación de iniciativas que buscan brindar soluciones concretas a las empresas y promover el desarrollo sostenible de Bahía Blanca y la región.