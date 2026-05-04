Liga Sureña: Bernasconi sigue indetenible y Pampero asaltó la cima
La Verde suma puntaje ideal en la Zona A, mientras que la Estrella se subió a la vanguardia en la Zona B.
Mientras Unión Bernasconi sigue indetenible en la Zona A, Pampero de Guatraché recuperó la vanguardia en la Zona B, tras jugarse la 6ª fecha de la Copa del Sur en la Liga Sureña.
La Verde metió el sexto triunfo en fila tras vencer en casa a Argentino de Darregueira 2 a 0. mientras que la Estrella derrotó a Unión de Villa Iris 3 a 2 y aprovechó el empate de Villa Mengelle ante Club Darregueira (0-0) para subirse a la punta.
RESULTADOS
--ZONA A: Gimnasia de Darregueira 0, Independiente de Jacinto Aráuz 0; Social Colonial 4 (Hueltén Monaiser, Juan Leguizamon, Nicolás Chamorro y Lautaro Ortiz), Huracán de Guatraché 2 (Kevin Olguín y Alcides Abregu) y UD Bernasconi 2 (Esteban Boccardo y Joaquín Cubas), Argentino 0.
--ZONA B: Villa Mengelle de Jacinto Aráuz 0, Club Darregueira 0; Rampla Juniors 1 (Ernesto San Martín --foto--), Sportivo y Cultural 0 y Pampero 3-2 (Alexis Blanco --3--), Unión VI 2 (Tobías Gatti --2--).
--INTERZONAL: Unión de Campos 1 (Giuliano Antilao), Deportivo Alpachiri 1 (Nicolás Sereno Lescano).
Las tablas
GOLEADORES