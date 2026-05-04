Copa Libertadores: alarma en Boca por el toque de queda en Ecuador

Ayer se instauró en al menos nueve provincias de Ecuador un toque de queda nocturno para intentar frenar la escalada de violencia y combatir el crimen organizado.

En ese contexto, Boca deberá enfrentarse este martes a Barcelona, en Guayaquil, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores con restricciones horarias y un clima caliente en todo el país.

La medida entró en vigencia en esta última madrugada y persistirá hasta el 18 de mayo. Básicamente, lo que se impide con esta disposición es la libre circulación entre las 23 y las 5 del día siguiente, franja horaria crítica para los hechos de violencia.

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El gobierno de Daniel Noboa decidió que esta medida sea implementada en las provincias de Guayas (Guayaquil es su capital y allí se jugará el partido) Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Sucumbíos, y las regiones de Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha.

El duelo entre Boca y Barcelona comenzará a las 19 (hora ecuatoriana; a las 21 hora de nuestro país) y terminará a las 21 hora local. Si se considera que probablemente deban permanecer en el estadio Monumental durante al menos media hora de concluido el juego, los hinchas argentinos deberán retornar con celeridad a sus respectivos hospedajes.

Hasta el momento, no hubo dirigentes de Conmebol, Barcelona o Boca que se hayan referido al respecto. Desde la comitiva del Xeneize esperan que el clima no afecte al juego ni a los desplazamientos pre y postpartido, suyos y de la gente, y que sea una noche de Copa como cualquier otra. (Fuente: TyC Sports).