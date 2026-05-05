Chocó con un camión, se incendió su moto y está grave

En la madrugada de este martes un motociclista impactó con la parte trasera de un camión en la intersección de Indiada y Alberdi y se encuentra en estado grave, producto del choque y de que la moto tomara fuego.

El conductor del rodado menor fue identificado como Rodrigo Ezequiel Chávez de 23 años de edad quien iba circulando en una moto Suzuki que terminó colisionando en la parte trasera de un camión Mercedes Benz, al mando de un hombre de 42 años de edad.

Como consecuencia del siniestro, la moto tomó fuego y el joven culminó con quemaduras de consideración. Fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al hospital Penna de nuestra ciudad en código rojo.

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En el lugar trabajaron bomberos, personal de Defensa Civil y efectivos de la Policía Local. La causa fue caratulada como lesiones culposas e interviene la UFIJ N° 1.