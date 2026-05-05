Torneo Apertura: cómo quedaron definidos los cruces de octavos de final

La etapa regular del Torneo Apertura finalizó este lunes con los encuentros que faltaban por disputarse y quedaron confirmados los cruces de octavos de final de los Playoffs.

Ayer tuvieron acción Gimnasia de Mendoza - Defensa y Justicia, Vélez - Newell's y Estudiantes de Rio Cuarto - Instituto de Córdoba.

De esta manera, quedaba confirmar solamente un cupo para la siguiente instancia, correspondiente a la Zona A. Defensa y Justicia cayó ante Gimnasia de Mendoza y no pudo desplazar a Unión de Santa Fe a la novena posición para quedarse con un lugar en las rondas eliminatorias del certamen.

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Por su parte, Instituto venció a Estudiantes de Rio Cuarto por 2-0, pero no le alcanzó para meterse dentro de los ocho mejores debido a que necesitaba de un triunfo aun más abultado.

Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivos grupos, mientras que Boca y River quedaron como escoltas.

Además de los cuatro mencionados, los demás equipos que aseguraron la clasificación son: Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Racing y Unión.

Cronograma y encuentros de los octavos de final

Sábado 9 de mayo

16.30: Talleres (4° A) - Belgrano (5° B)

19.00: Boca (2° A) - Huracán (7° B)

21.30: Argentinos Juniors (3° B) - Lanús (6° A)

21.30: Independiente Rivadavia (1° B) - Unión (8° A)

Domingo 10 de mayo

15.00: Rosario Central (4° B) - Independiente (5° A)

17.00: Estudiantes (1° A) - Racing (8° B)

19.00: River (2° B) - San Lorenzo (7° A)

21.30: Vélez (3° A) - Gimnasia (6° B)