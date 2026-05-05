La yerba mate argentina se ceba en España: tradición, innovación y efecto Messi

España, algo más que un destino apetecible. / Fotos: infolink.tv

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

En el marco de la reciente feria Expo Alimentaria Barcelona 2026, realizada en la ciudad mediterránea, los principales referentes de la industria yerbatera argentina han dejado claro que España se ha convertido en un mercado estratégico y en constante expansión.

Con el apoyo del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), las cooperativas y empresas argentinas buscan de esta manera no solo satisfacer al público nostálgico, sino también conquistar al paladar europeo mediante innovación y calidad.

Para muchas marcas, el país europeo ya representa uno de los sitios más relevantes fuera de las fronteras argentinas.

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“Hoy es uno de los destinos de exportación de yerba mate argentina. Está dentro de los cinco más importantes”, dice Juan Carlos Theas, representante de la cooperativa Andresito, la firma que logró exportar cerca de 200 toneladas durante el año pasado, tras una decisión institucional de mantener una presencia constante en el exterior.

Por su parte, Gaspar Torlaschi, de Playadito, confirma que la presencia en las góndolas españolas es masiva: “España es un mercado muy fuerte para nosotros. Estamos exportando alrededor de 400.000 kilos por año”, señala.

Juan Carlos Theas.

Torlaschi destaca que la marca ya se encuentra en grandes cadenas de retail —como Condis, Aldi, Alcampo y Carrefour— impulsada por la interacción en redes sociales y la comunidad de argentinos residentes.

Si bien el consumo inicialmente fue impulsado por inmigrantes, lo cierto es que la tendencia está cambiando.

Gaspar Torlaschi.

Leandro Ramírez, de Verde Flor, observa una evolución en el europeo: “Creemos que no solamente hay un consumidor nostálgico, sino que existe una cultura del mate, acá en España y lo que es Europa”.

Este fenómeno se ve potenciado por figuras globales que actúan como embajadores naturales del producto.

Ramírez relata cómo los visitantes de la feria asocian inmediatamente la infusión con el astro del fútbol Lionel Messi: “Se acercaron, preguntaron qué era, le nombramos Messi... ¡y ahí nomás relacionan al mate! Todos quieren probar lo que era una infusión a través del mate”.

Para competir en Europa, las empresas han tenido que adaptar sus procesos a estrictos estándares de calidad. Debido a que la distancia física dificulta el entendimiento profundo del mercado español, Ramírez enfatiza la importancia de contar con un importador o un distribuidor que actúe como socio estratégico.

Leandro Ramírez.

Según afirmó, estas relaciones son las que permiten construir herramientas de trabajo para el resto del año y posicionar la marca en un mercado donde ya existe una cultura del mate.

Fabián Czerevin, de la marca Piporé, resalta que la clave ha sido la tecnificación: “Nosotros hace un año y algo más que estamos con nuestro producto ya libre de humo, que nos da una llave de ingreso a Europa al tener ciertos estándares de calidad”.

Las generaciones

Además de la yerba tradicional, la industria está explorando nuevos formatos para captar a las futuras generaciones.

“Estamos con el lanzamiento de bebidas energizantes con extractos de yerba mate. Sabemos que, hoy en día, las bebidas marcan un hito importante en el consumidor”, explica Czerevin, subrayando la necesidad de innovar para mantener la competitividad.

El crecimiento en España no está exento de desafíos operativos y aduaneros. Sin embargo, los entrevistados coinciden en que el trabajo conjunto con el INYM y la Agencia Argentina de Inversiones es fundamental para posicionar la marca país.

Fabián Czerevin.

“El INYM, como siempre, se pone al frente de nuestros intereses, tratando de darnos la mejor asistencia en cada feria que asistimos”, asegura Czerevin.

Con una cosecha en marcha y un volumen de exportación que ronda el 20 % de la producción total argentina, España se perfila como la puerta de entrada definitiva para que la yerba mate se convierta en un hábito cotidiano en todo el continente europeo.

Según los entrevistados, la consolidación de la yerba mate como la próxima gran categoría global de infusiones se debe a una combinación de visibilidad mediática, expansión de su base de consumidores y facilidades regulatorias.

Por su parte, Juan Carlos Domínguez, representante de un consorcio de ocho cooperativas y pequeños productores, destacó el impacto que ha tenido el desembarco de sus productos en el mercado europeo a través de alianzas estratégicas. E identificó un creciente interés por parte de la juventud europea, impulsado por figuras públicas y los beneficios nutricionales del producto.

Juan Carlos Domínguez.

“¿Por qué los jóvenes? Porque los jóvenes ven a los futbolistas, a gente de Hollywood y a quienes manejan las redes que consumen mate por los variados beneficios”, afirmó Domínguez, destacando que los productos que representan son “buenísimos para la salud” y, en muchos casos, exclusivos a nivel mundial.

El catálogo que las cooperativas presentaron en Europa incluye productos que buscan diferenciarse por su proceso de elaboración y certificaciones.

Los factores clave

Los puntos estratégicos que impulsan el crecimiento de la yerba argentina en el mundo son:

—Visibilidad masiva y redes sociales: la yerba mate se está dando a conocer cada vez más gracias a la exposición en los medios de comunicación, las redes sociales y, especialmente, el respaldo de estrellas del deporte, quienes actúan como embajadores globales del producto.

—Aceptación por comunidades nativas: a diferencia de lo que ocurría anteriormente, el crecimiento actual no depende solo del mercado nostálgico (emigrantes sudamericanos), sino que el producto está siendo adoptado masivamente por comunidades nativas en Europa, en Norteamérica (anglosajones) y Asia (orientales).

—Certificaciones de calidad internacional: la obtención de certificaciones orgánicas y Kosher ha sido fundamental para abrir las puertas del mundo, permitiendo que el producto ingrese a mercados exigentes y a comunidades específicas que demandan estos estándares.

—Simplificación de exportaciones: en el ámbito administrativo, en la Argentina se han simplificado los trámites para exportar, lo que brinda a las empresas reglas más claras y la previsibilidad necesaria para competir a nivel internacional.

—Ciclo histórico de las infusiones: existe una visión que, tras 500 años de dominio del té y el café, la yerba mate representa el próximo capítulo en el consumo global de infusiones, posicionándose como una alternativa con gran potencial de crecimiento.

Este fenómeno se ve reforzado por la participación argentina en alianzas estratégicas y ferias internacionales, donde se promociona no solo la yerba, sino también la cultura del mate a través de sus accesorios.

Asimismo, queda explícito que los exportadores deben equilibrar la eficiencia administrativa con la adaptación técnica del producto y la construcción de esos vínculos sólidos con distribuidores locales para navegar con éxito el mercado español. (Fuente: infolink.tv).

Yerba orgánica, lo que viene en infusiones globales

Recientemente galardonado con el premio Exportar en la categoría Embajador del Norte, Milton Kraus (Kraus SA), se posiciona como una voz autorizada en la expansión internacional de la yerba mate. Se trata del presente y del futuro de una industria que busca competir —mano a mano— con el té y el café en los mercados más exigentes del mundo.

—¿Qué importancia tiene el mercado europeo, y específicamente la península ibérica, para sus productos?

—Es fundamental. La península, y especialmente España, representan el mercado nostálgico más grande debido a la gran cantidad de argentinos, brasileños, uruguayos y chilenos que residen allí. Sin embargo, nuestra propuesta va más allá de la nostalgia; les llevamos yerba de nuestra propia producción orgánica certificada, además de accesorios como mates y bombillas. Estamos también para celebrar la alianza estratégica entre la Argentina y España.

Milton Kraus.

—Han sido reconocidos como la firma que más exporta yerba mate orgánica desde la Argentina. ¿A qué destinos llegan actualmente?

—Actualmente exportamos a toda la Unión Europea; a Norteamérica, especialmente a los Estados Unidos y Canadá; Australia, Nueva Zelanda y países del Cono Sur. También hemos incursionado en el mercado asiático, enviando productos a China, Corea del Sur y Vietnam.

—¿Qué rol juegan las certificaciones en esta expansión global?

—Son las llaves que abren las puertas del mundo. Además de la certificación orgánica, contamos con la certificación Kosher, lo cual nos permite acceder a la demanda de la comunidad judía a nivel global. Estas garantías de calidad son esenciales para competir en mercados internacionales.

—Existe la idea de que la yerba mate se vende principalmente a sudamericanos que viven fuera. ¿Es este el caso de Kraus?

—Curiosamente, nuestro modelo es distinto. Aunque el mercado nostálgico es importante, nosotros vendemos mucho más a las comunidades nativas de cada país. Nuestros principales clientes son europeos y anglosajones. Incluso en el mercado asiático, que todavía es incipiente pero prometedor, les vendemos directamente a los orientales.

—¿Cómo evalúa el entorno actual para producir y exportar desde la Argentina?

—La producción se está desarrollando bien. Un punto clave es que se han simplificado los trámites para la exportación, lo cual es vital para nosotros. Necesitamos reglas claras y previsibilidad para prosperar; es decir, no existe un país rico que no exporte.

—¿Cuál es su visión sobre el futuro de la yerba mate frente a otras infusiones tradicionales?

—Estoy convencido de que la yerba mate es la próxima gran categoría global. Durante 500 años, el té y el café han dominado el consumo, pero ahora la yerba mate se está conociendo masivamente gracias a los medios, a las redes sociales y a las estrellas del deporte. Estamos ante el inicio de una nueva era para nuestra infusión nacional.