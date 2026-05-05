Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.420,76 para la venta y de $1.369,57 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,39% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.430,00 (+0,70%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.415,00 (+0,70%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.846,00 (-0,40%); el MEP cotiza a $1.432,27 (-0,75%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.486,89 (-0,60%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 558 puntos básicos (+0,40%).