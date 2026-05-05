Con bahienses, se confirmó la selección de tiro con arco para los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Concluido el certamen evaluatorio nacional, quedó definido este fin de semana el plantel de arqueros que representará a la Argentina en los próximos Juegos Suramericanos.

La competencia interna se llevó a cabo en la Academia de Tiro con Arco (ATA) de La Plata con la participación de los 33 mejores exponentes del país, tanto en arco recurvo como compuesto.

Allí quedaron confirmadas las bahienses Guillermina González y Wanda Arca (reside en Neuquén), y también Iván Nikolajuk (de General Conesa, pero radicado en Bahía Blanca y representante del Círculo Bahiense de arquería).

Además, obtuvo su cupo Damián Jajarabilla, quien asistiera a los Juegos Olímpicos de París 2024 junto al entrenador local Mauro de Mattia.

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A continuación, la lista de seleccionados, por género y especialidad:

Recurvo masculino

Esteban Silva (U21)

Damián Jajarabilla

Matías Noriega

Recurvo femenino

Alma Pueyo López (U21)

Wanda Arca

María Luisina Giúdice (U21)

Compuesto masculino

Iván Nikolajuk

Nelson Salinas

Lucas Garcés

Compuesto femenino

María Eugenia González

Guillermina González

Daniela Cheffer

Por consiguiente, serán doce los atletas que conformarán la lista de buena fe (tres por género y por especialidad, tanto recurvo como compuesto) de cara a la competencia que se llevará a cabo en el campo de tiro con arco del Hipódromo de Rosario, una de las sedes de los Juegos, junto a Santa Fe y Rafaela.