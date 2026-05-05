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Santa Fe 2026.

Con bahienses, se confirmó la selección de tiro con arco para los Juegos Suramericanos

La actividad se desarrollará en Rosario, una de las sedes del evento continental, junto a Santa Fe capital y Rafaela.

Guillermina González en La Plata

Concluido el certamen evaluatorio nacional, quedó definido este fin de semana el plantel de arqueros que representará a la Argentina en los próximos Juegos Suramericanos.

La competencia interna se llevó a cabo en la Academia de Tiro con Arco (ATA) de La Plata con la participación de los 33 mejores exponentes del país, tanto en arco recurvo como compuesto.

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Allí quedaron confirmadas las bahienses Guillermina González y Wanda Arca (reside en Neuquén), y también Iván Nikolajuk (de General Conesa, pero radicado en Bahía Blanca y representante del Círculo Bahiense de arquería). 

Además, obtuvo su cupo Damián Jajarabilla, quien asistiera a los Juegos Olímpicos de París 2024 junto al entrenador local Mauro de Mattia.

A continuación, la lista de seleccionados, por género y especialidad:

Recurvo masculino
Esteban Silva (U21)
Damián Jajarabilla
Matías Noriega

Recurvo femenino
Alma Pueyo López (U21)
Wanda Arca
María Luisina Giúdice (U21)

Compuesto masculino
Iván Nikolajuk
Nelson Salinas
Lucas Garcés

Compuesto femenino
María Eugenia González
Guillermina González
Daniela Cheffer

Por consiguiente, serán doce los atletas que conformarán la lista de buena fe (tres por género y por especialidad, tanto recurvo como compuesto) de cara a la competencia que se llevará a cabo en el campo de tiro con arco del Hipódromo de Rosario, una de las sedes de los Juegos, junto a Santa Fe y Rafaela.

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