Falleció el histórico puertorriqueño José "Piculín" Ortiz
Tenía 62 años y luchaba contra el cáncer.
José "Piculín" Ortiz falleció esta madrugada, a los 62 años, tras una larga lucha contra una cruel enfermedad.
El puertorriqueño sufría desde hacía años un cáncer colorrectal y pasó sus últimas horas en el Hospital Ashford, en San Juan, donde estaba internado desde el último viernes.
El pivote de 2m08, quien supo jugar con la camiseta boricua en nuestra ciudad y fue uno de los internos más dominantes del ámbito FIBA, es uno de los jugadores que en España vistió las camisetas de Real Madrid y Barcelona, pasando también por Andorra, Málaga y, en su primera experiencia europea, en CAI Zaragoza.
Justamente tras ese paso en 1987 saltó a la NBA para jugar por Utah Jazz, donde estuvo dos temporadas.
Su carrera también la hizo en Puerto Rico y Grecia, ganando la Copa Korac con el Aris.En ese país también jugó en Gymastikos Larissas e Iraklis Creta.
Más tarde llegó una etapa dura, tras ser sancionado por dar positivo por estanozolol y cerró su carrera en Puerto Rico, ya con 43 años.
Piculín estuvo trabajando para FIBA y ya el último tiempo dedicándole toda la atención a su salud.