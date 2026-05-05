Falleció el histórico puertorriqueño José "Piculín" Ortiz

José "Piculín" Ortiz falleció esta madrugada, a los 62 años, tras una larga lucha contra una cruel enfermedad.

El puertorriqueño sufría desde hacía años un cáncer colorrectal y pasó sus últimas horas en el Hospital Ashford, en San Juan, donde estaba internado desde el último viernes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El pivote de 2m08, quien supo jugar con la camiseta boricua en nuestra ciudad y fue uno de los internos más dominantes del ámbito FIBA, es uno de los jugadores que en España vistió las camisetas de Real Madrid y Barcelona, pasando también por Andorra, Málaga y, en su primera experiencia europea, en CAI Zaragoza.

Justamente tras ese paso en 1987 saltó a la NBA para jugar por Utah Jazz, donde estuvo dos temporadas.

Su carrera también la hizo en Puerto Rico y Grecia, ganando la Copa Korac con el Aris.En ese país también jugó en Gymastikos Larissas e Iraklis Creta.

Más tarde llegó una etapa dura, tras ser sancionado por dar positivo por estanozolol y cerró su carrera en Puerto Rico, ya con 43 años.

Piculín estuvo trabajando para FIBA y ya el último tiempo dedicándole toda la atención a su salud.