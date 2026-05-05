Privados confirman desaceleración de la inflación en abril

Las proyecciones privadas de inflación de abril validan el pronóstico de una desaceleración a la zona de 2,5%, luego de despejados los factores estacionales de marzo y por menor presión de los alimentos.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el último informe de la consultora LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubico el aumento de los bienes básicos en 1,7%.

La medición de Eco Go precisó que durante la cuarta semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%, con lo cual para el mes se proyecta en 2,1% para abril.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual”, señaló Eco Go.

El informe agregó que “los productos para el hogar se aceleraron al 0,5% (luego de dos semanas al 0,3%), mientras que los alimentos fuera del hogar registraron una variación del 1,4% semanal, rompiendo la tendencia que venían registrando. A este comportamiento se le suma el impacto en combustibles, que marcaron un incremento del 10,4%”.

Por su parte, el economista Lorenzo Sigaut Gravigna de Equilibria reveló que la proyección de la consultora es de 2,5% para abril. En los mismos parámetros se pronunció CyT (María Castiglione y Camilio Tiscornia).

En tanto, el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.

Además de la dinámica de los alimentos existen otros elementos han contribuido a mantener los precios en la zona del 2,5%, entre ellos los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar el valor de los combustibles.

Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”.

“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, agregaron. (N/A)