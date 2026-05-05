La OMS confirmó un segundo caso de hantavirus en el crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó un segundo caso de hantavirus identificado a bordo de un buque en el océano Atlántico, lo que eleva a dos el número total de infecciones confirmadas, informó el operador de cruceros neerlandés Oceanwide Expeditions en un comunicado.

El nuevo caso corresponde a una pasajera neerlandesa que falleció el 27 de abril, indicó la compañía, precisa Xinhua.

Alrededor de 150 personas permanecían a bordo tras la muerte de una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán, así como después de que dos miembros de la tripulación enfermaran.

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Otro pasajero con hantavirus, de nacionalidad británica, abandonó el buque y recibe cuidados intensivos en Johannesburgo, Sudáfrica.

“Dos miembros de la tripulación continúan presentando síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave. Ambos requieren atención médica urgente. Estos tripulantes son de nacionalidad británica y neerlandesa. Por el momento, no se han identificado otras personas con síntomas”, señala el comunicado.

¿Qué son los hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar enfermedades graves en humanos.

La infección suele producirse por contacto con roedores infectados o con su orina, heces o saliva, mientras que la transmisión entre personas es poco frecuente.