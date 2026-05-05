Alerta amarilla en Bahía por tormentas para este miércoles y vientos para el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas amarilas para Bahía Blanca y la región, con vigencia para este miércoles 6 y jueves 7.

La primera, prevista para mañana a la tarde, es por tormentas y abarca también a toda la provincia de Buenos Aires y gran parte del centro del país.

"El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h", indicó el ente.

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En tanto, para el jueves a la tarde se emitió una alerta amarilla por vientos.

La misma comprende además a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, el este de Villarino y Patagones, más La Pampa y Río Negro.

"El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h", señaló el SMN.

Como es habitual, el organismo nacional también ofreció una serie de recomendaciones:

- Evitá salir.

- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.