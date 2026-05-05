La Provincia incorporó un nuevo angiógrafo en el Hospital Penna

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires hizo entrega de un angiógrafo de última generación en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna” de Bahía Blanca, que demandó una inversión por parte de la Provincia de USD 940.529,00. La medida forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema público de salud y de mejora de la red hospitalaria pública bonaerense.

La llegada del equipo se da en el proceso de obra de adecuación de la sala que se encuentra en su etapa final. Una vez finalizada, se dará inicio al proceso de instalación del angiógrafo, que incluye su calibración y la capacitación del equipo de salud del hospital para su correcta utilización.

Con esta incorporación ya son 7 los nuevos angiógrafos instalados en la Provincia, lo que representa un incremento superior al 22% en la capacidad resolutiva de la red sanitaria bonaerense. Esta inversión forma parte de una estrategia integral orientada a modernizar y ampliar la Red de Diagnóstico por Imágenes, mejorando la calidad de atención y el acceso a tecnologías de alta complejidad.

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El nuevo angiógrafo, marca Siemens modelo Artis Q, es clave para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, ya que permite visualizar en tiempo real el sistema vascular mediante imágenes de alta precisión. Su utilización resulta fundamental en la detección y abordaje de patologías como infartos, aneurismas, malformaciones vasculares y accidentes cerebrovasculares (ACV), así como en la realización de procedimientos mínimamente invasivos que reducen riesgos y tiempos de recuperación.

Con la incorporación de esta tecnología en el Hospital Penna se consolida también toda la red de diagnóstico por imágenes de la Región Sanitaria I, lo que permitirá agilizar los tiempos de atención, dar respuesta a la demanda espontánea y garantizar diagnósticos más rápidos y precisos para la comunidad, especialmente en situaciones de urgencia donde la intervención rápida y efectiva es determinante.

De esta manera, la Provincia continúa fortaleciendo la infraestructura sanitaria y consolidando una red integrada de diagnóstico y tratamiento, que mejora la accesibilidad y calidad del sistema de salud público para las y los bonaerenses.