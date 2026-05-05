Colectivos: para las empresas, la suba del boleto apenas alcanza para sostener el sistema funcionando

El nuevo cuadro tarifario del transporte público que impulsa la Municipalidad ya ingresó al Concejo Deliberante y comenzará a ser analizado en los próximos días. La propuesta contempla una actualización escalonada del boleto de colectivo que llevaría la tarifa plana de los actuales 1.545 pesos a 1.838,55 en una primera etapa, para luego trepar a 1.930,47 y finalmente alcanzar los 2.027 pesos.

Aunque el incremento acumulado rondaría el 31 %, desde las empresas del sector advierten que el ajuste está lejos de representar una mejora económica y remarcan que apenas servirá para sostener la operatoria cotidiana en un contexto de fuerte presión sobre los costos.

Así lo expresó Guillermo Martínez, contador de la empresa Rastreador Fournier, quien planteó que la actualización tarifaria es vista como una herramienta de supervivencia más que como una solución de fondo.

“Esto nos permite bancar los costos operativos, que es el problema que estamos teniendo hoy en día”, señaló en el programa Allica y Prieta, que desde mayo se emite de lunes a viernes de 13.30 a 15.00 por LU2 Radio Bahía Blanca y el canal de streaming de La Nueva.

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En ese sentido, marcó que la preocupación central de las compañías pasa por garantizar la continuidad del servicio y no por avanzar en mejoras estructurales. “Estamos hablando de generar ingresos para mantener al sistema funcionando. Hoy estamos enfocados en eso más que en mejorar el sistema”, explicó.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo incluye, además, una modificación en el esquema de subsidios municipales. Actualmente el aporte comunal por pasajero es de 130 pesos; con la nueva propuesta subiría a 300 pesos durante el primer mes, bajaría a 215 en el segundo y caería a 120 en el tercero, es decir, incluso por debajo del nivel actual.

Ese esquema refleja un intento de amortiguar el impacto inicial de la suba, aunque a mediano plazo la carga volverá a recaer principalmente sobre la tarifa.

Martínez vinculó la delicada situación financiera del sistema con la aceleración de costos registrada en los últimos meses. “El aumento de los combustibles y de sueldos hizo explotar este sistema, que tal vez venía con problemas desde hace muchos años”, afirmó.

Desde la óptica empresarial, el desafío ya no pasa solo por actualizar tarifas, sino por revisar el esquema integral de financiamiento, teniendo en cuenta que cada incremento repercute directamente en la demanda.

“Hoy, mal que bien, el sistema tiene financiamiento. El Estado nacional aporta desde los atributos sociales, la Provincia y el Municipio con compensaciones, y tenés el boleto. Tal vez debemos pensar cómo redistribuimos esos recursos, porque cada vez que aumenta el boleto se ve reflejado en una menor cantidad de usuarios, y eso deteriora el sistema”, advirtió.

El Concejo Deliberante deberá evaluar el estudio de costos y definir si avala la actualización. Según el calendario legislativo, la próxima sesión ordinaria será el jueves 14 de mayo.

Mientras tanto, desde las empresas esperan una definición rápida. No solo por la necesidad financiera inmediata, sino también porque, una vez aprobada la ordenanza, la implementación del nuevo valor en el sistema SUBE demandará unos 15 días adicionales.