El Municipio propone una suba escalonada del boleto: la tarifa plana irá de $1838 a $2027 en tres meses

La Municipalidad enviará hoy un proyecto de aumento del boleto de colectivo para que lo analice en los próximos días el Concejo Deliberante.

Según trascendió, la tarifa plana pasaría de los 1545 pesos actuales a 1838,55 pesos durante el primer mes, para subir un mes después a 1930,47 y, al mes siguiente, llegar a 2027 pesos.

Se trata de un ajuste inicial del 19% que, cuando se complete la suba, llegará al 31%.

Para que se den esas cifras, el Municipio incrementará su subsidio desde los 130 pesos actuales a 300 pesos el primer mes, en el segundo bajará su aporte por cada boleto a 215 pesos y, en el tercer mes, esa contribución se reducirá a 120 pesos. Es decir, 10 pesos menos que en el punto de partida, todo esto en función de lo que pudo averiguar La Nueva.

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En la propuesta también se incluye que los pasajeros frecuentes no sufrirán aumentos en todo ese período. Hoy abonan 1.158,75 pesos o 1.390,50 pesos, según la cantidad de viajes mensuales de cada uno.

Otro punto tiene que ver con los pasajes gratuitos. Desde el sector empresario afirman que representan el 20% de los viajes totales y aseguran que no hay medidas de control. El proyecto enviado a Sarmiento establece un límite de 80 pasajes mensuales para quienes cuentan con ese beneficio.

Cómo sigue el debate

A partir de ahora, el Concejo debe analizar el estudio de costos antes de tratarlo en una próxima sesión. De acuerdo con el calendario legislativo, la próxima sesión ordinaria será el jueves 14 de mayo.

Vale recordar que, si ese día se aprueba, luego hay que informar la actualización al sistema SUBE, que normalmente tarda alrededor de 10 días hasta que implementa la suba.

La novedad surge luego de varias semanas de tensas negociaciones entre la comuna y las empresas San Gabriel y Rastreador Fournier, las principales prestadoras del servicio.

Las compañías aseguran que el aumento del combustible en marzo debido a la crisis internacional del petróleo y las subas salariales de los afiliados a la UTA dejaron muy retrasada a la tarifa actual, que se empezó a aplicar en diciembre de 2025.

Las empresas consideraron que en las condiciones vigentes no podían mantener el servicio de manera regular y tomaron la decisión de suspender el servicio nocturno y las frecuencias de horarios más tempranos desde el sábado 18 de abril, aunque luego de una serie de conversaciones con el Ejecutivo levantaron la medida dos días después.

En este marco, tanto San Gabriel como Rastreador Fournier siguen entendiendo que esta propuesta de aumento de la Municipalidad "es insuficiente".