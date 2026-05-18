¡Semana de carrera! Los horarios del Gran Premio de Canadá, con Franco Colapinto como protagonista

El piloto argentino Franco Colapinto participará este fin de semana en el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad en el GP de Canadá comenzará el viernes, cuando se lleve a cabo la única práctica libre del fin de semana a partir de las 13:30, mientras que solo unas horas después, a las 17:30, será la clasificación para la carrera sprint.

Al día siguiente, el sábado, Colapinto tendrá la primera oportunidad para puntuar en Canadá con la carrera sprint, que está programada para las 13:00. Ese mismo día, a las 17:00, será la clasificación para la carrera principal.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Canadá se llevará a cabo el domingo a las 17:00, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

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Colapinto, que compite para la escudería francesa Alpine, viene de conseguir su mejor resultado en la categoría, al finalizar séptimo en el Gran Premio de Miami y así sumar unos valiosos seis puntos en el campeonato.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien viene de ganar las últimas tres carreras y le saca 20 puntos a su compañero de equipo en Mercedes, que es el británico George Russell.

El cronograma y horarios del GP de Canadá

*Viernes 22/5:

-Práctica libre a las 13:30

-Clasificación carrera sprint a las 17:30

*Sábado 23/5

-Carrera sprint a las 13

-Clasificación a las 17

*Domingo 24/5:

-Carrera a las 17