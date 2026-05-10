La Fórmula 1 reconoció a Colapinto y lo comparó con Ayrton Senna

La Fórmula 1 le dedicó un fuerte reconocimiento al argentino Franco Colapinto, luego de su destacada actuación en el Gran Premio de Miami, y lo presentó como uno de los grandes fenómenos deportivos del país.

La web oficial de la categoría publicó una columna firmada por el histórico periodista David Tremayne, quien definió al piloto de Alpine como el “nuevo héroe deportivo” de la Argentina y destacó el impacto que generó su irrupción en la Máxima.

El artículo, titulado “Miami demostró que la nueva esperanza de Argentina, Colapinto, ha recuperado su chispa”, repasó el presente del pilarense de 22 años y lo ubicó dentro de la tradición histórica del automovilismo nacional.

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En ese contexto, Tremayne recordó a figuras como Juan Manuel Fangio, José Froilán González y Carlos Reutemann, y remarcó que la Argentina no tenía un piloto de primer nivel en la Fórmula 1 desde el retiro del “Lole” en 1982.

Además, el periodista británico fue más allá y comparó la presencia de Colapinto con la de una leyenda del automovilismo mundial: “Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton”, en referencia a Ayrton Senna.

El reconocimiento llegó después del gran rendimiento de Colapinto en Miami, donde consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al terminar séptimo y sumar puntos importantes para Alpine.

La publicación también hizo hincapié en el fenómeno popular que despertó el piloto argentino, especialmente después del Road Show realizado en Buenos Aires, que reunió a unas 600.000 personas y volvió a instalar con fuerza la ilusión por un eventual regreso del Gran Premio de Argentina.

Colapinto buscará sostener su buen momento en el Gran Premio de Canadá, que se correrá el 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve.