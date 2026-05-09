Hora, TV y formaciones: Independiente Rivadavia expone su gran presente ante Unión

Independiente Rivadavia y Unión se enfrentarán esta noche, desde las 21.30, en el Estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El encuentro será dirigido por Luis Lobo Medina, secundado en el VAR por Héctor Paletta y tendrá transmisión de ESPN Premium.

*La previa

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La Lepra mendocina llega como el mejor equipo de la fase regular y atraviesa el mejor momento de su historia reciente.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti terminó primero en la Zona B con 34 puntos y aseguró el liderazgo con una fecha de anticipación, por lo que podrá jugar como local hasta una eventual semifinal.

Sólo dejará Mendoza en caso de alcanzar la final, que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Además, Independiente Rivadavia también atraviesa una campaña histórica en la Copa Libertadores.

El último miércoles empató 1-1 frente a Fluminense por la cuarta fecha del Grupo C y alcanzó las diez unidades, resultado que le permitió convertirse en el primer equipo clasificado a los octavos de final del certamen continental, con dos fechas de antelación y muchas chances de terminar como líder de su grupo.

La Lepra acumula once partidos sin perder, con ocho victorias y tres empates.

Por su parte, Unión logró clasificarse a los playoffs por la ventana. El equipo de Leonardo Madelón cerró la fase regular con cuatro partidos sin triunfos: perdió 2-1 ante Estudiantes y 3-2 frente a Newell’s, además de empatar 2-2 con Vélez y 1-1 contra Talleres.

Sin embargo, gracias a esos resultados y a las derrotas de Defensa y Justicia e Instituto, el Tatengue terminó octavo en la Zona A con 21 puntos y se metió en los octavos de final.

El ganador de esta llave avanzará a cuartos de final y enfrentará al vencedor del cruce entre Talleres y Belgrano. En caso de empate en los 90 minutos habrá alargue y, si persiste la igualdad, la clasificación se definirá por penales.

*Probables formaciones

-Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Sheyko Studer, Ivan Villalba, Mauro Peinipil; Diego Tonetto, Maximiliano Amarfil, Mauricio Cardillo; Kevin Retamar, Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

-Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Carol Madelón.

-Estadio: Bautista Gargantini.

-Árbitro: Luis Lobo Medina.

-VAR: Héctor Paletta.

-Hora: 21:30.

-TV: ESPN Premium.