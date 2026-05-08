Alerta por viento en Bahía: el Municipio mantiene el monitoreo y prevé una mejora desde mañana

El Municipio de Bahía Blanca informó este viernes que continúa el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas ante la vigencia del alerta naranja por viento emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que se mantendrá hasta la medianoche.

Desde la comuna señalaron que durante toda la jornada se desplegaron equipos municipales en distintos sectores de la ciudad y, hasta el momento, no se registraron situaciones de gravedad. Además, indicaron que las condiciones climáticas se presentaron más leves de lo inicialmente previsto y que existen perspectivas favorables para las próximas horas.

De acuerdo al último parte meteorológico, entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado continuarán las lluvias de variada intensidad sobre el sur de la provincia de Buenos Aires, especialmente en municipios costeros, aunque en general las precipitaciones previstas serán débiles.

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Asimismo, se anticipa una mejora paulatina de las condiciones durante la mañana del sábado, con algunas lluvias aisladas de baja intensidad que tenderán a disiparse completamente hacia la tarde.

El Comité de Seguimiento volverá a reunirse a las 20.30 en el CEUM para continuar con el monitoreo de la situación y el seguimiento de la segunda pleamar.

En paralelo, el Municipio confirmó que seguirá trabajando de manera coordinada junto a Defensa Civil, Monitoreo, Tránsito, Delegaciones y demás equipos de emergencia, realizando controles permanentes en distintos puntos de la ciudad.

Finalmente, remarcaron que el Servicio Meteorológico Nacional redujo para este sábado el nivel de alerta a amarillo, motivo por el cual la actividad será normal en la ciudad.

De acuerdo al último reporte actualizado a las 17.13, durante la madrugada y la mañana del sábado los municipios bajo alerta naranja serán afectados por vientos del sector sur con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

En las zonas bajo alerta amarilla se prevén vientos de entre 35 y 45 km/h, con ráfagas de hasta 65 km/h.