Monte Hermoso: "Se suspendieron todas las actividades y se preparan operativos de emergencia"

Monte Hermoso es una de las ciudades costeras que se verá afectada por el fenómeno de ciclogénesis, aunque no figura entre las áreas de mayor exposición. De todos modos, el secretario de Seguridad de la ciudad, Fernando Vera, indicó a LU2 que "se suspendieron todas las actividades para evitar la circulación de personas en la vía pública".

"Hemos decidido tomar algunas medidas preventivas, como la suspensión de las actividades administrativas del municipio. Además, la Jefatura Distrital de Educación suspendió las clases en todos los turnos y también las actividades deportivas y culturales, tanto en espacios abiertos como cerrados. La idea es que no haya circulación, o que sea la menor posible, para evitar riesgos potenciales. También estamos atentos a activar cualquier protocolo de emergencia", señaló el funcionario.

Si bien hasta el momento no se registraron incidentes, las autoridades monitorean la situación de manera permanente, ya que el fenómeno podría extenderse durante unas 24 horas, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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"A partir del mediodía el viento comenzaría a intensificarse y se mantendría incluso hasta mañana al mediodía. Nos hablan de 24 horas con vientos sostenidos de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, siempre del sur o sudoeste", explicó Vera.

Además, aclaró que las olas de mayor tamaño se producirían mar adentro, por lo que no tendrían un impacto directo sobre la costanera. Sin embargo, advirtió que "habrá un aumento del nivel del mar, por lo que es posible que en algunos sectores bajos se produzcan anegamientos".

El secretario de Seguridad pidió a la población evitar salir si no es necesario y extremar las precauciones en caso de circular.

"Estamos en comunicación permanente con todas las fuerzas. Ayer mantuvimos una reunión de la que participó Prefectura. La idea es activar un protocolo, pero más allá de eso, realizar un trabajo preventivo recorriendo distintas zonas de potencial riesgo y estar preparados para cualquier eventualidad", concluyó Vera.

Monte Hermoso, al igual que el resto de las localidades costeras de la región, deberá mantener especial atención ante la subida de la marea. En ese sentido, las autoridades aseguraron que el fenómeno es monitoreado de forma constante mientras se espera su evolución.