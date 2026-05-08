Por un paro en Catastro bonaerense, hace dos meses está frenado el mercado inmobiliario

Una protesta en un sector de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires viene generando desde febrero un enorme impacto en el mercado inmobiliario bonaerense.

La manifestación, que se mantiene vigente en la Gerencia General de Catastro —la agencia recaudadora a cargo de Cristian Girard—, impide la tramitación habitual de informes catastrales, un paso fundamental para la escrituración de propiedades. Es decir, desde hace dos meses no se puede comprar ni vender una propiedad en la Provincia.

El reclamo se originó en una asamblea realizada por empleados de ARBA en la sede central de La Plata, donde llevaron a cabo una retención de tareas y un "ruidazo" para exigir mejoras salariales al gobernador Axel Kicillof

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"La Gerencia General de Catastro de ARBA tiene frenados los estados parcelarios desde los primeros días de marzo y mantiene el mercado inmobiliario paralizado", señalaron profesionales vinculados al sector inmobiliario y agrimensores.

En ese sentido, agregaron que "los agrimensores no pueden obtener los estados parcelarios; por lo tanto, los escribanos no pueden escriturar".

Esta situación ha provocado que procesos que habitualmente no deberían superar los 15 días hábiles, actualmente se extiendan hasta casi dos meses. "Cada vez que se concreta la venta de un inmueble, se debe realizar un estado parcelario. Sin ese paso, el escribano no puede escriturar", indicaron fuentes del sector.

Sin respuestas concretas, los trabajadores planean continuar con nuevas jornadas de retención total de tareas la próxima semana, posiblemente los días miércoles y jueves, para reforzar su pedido de mejores condiciones salariales.

Para tomar dimensión del inconveniente vale mencionar que el mercado inmobiliario bonaerense es casi la mitad de todo el país. (con información de 0223)