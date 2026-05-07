Una banda de menores dejó a un chico al borde de la muerte y baleó a la policía

Un menor de 14 años fue ingresado al Hospital Municipal con riesgo de vida, al sufrir una herida de arma de fuego en la cabeza. Fue trasladado por su madre directamente desde Patricios al 2000.

En consecuencia, personal de la comisaría Quinta, a través de tareas investigativas, se acercaron hasta una vivienda ubicada en Patricios al 2100.

Los efectivos fueron recibidos con disparos para luego, tras persuasión verbal, poder aprehender a los cuatro menores que se encontraban dentro del lugar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, en ese domicilio, pudieron secuestrar dos pistolas: una calibre 22 y otra 38, junto con municiones. También incautaron envoltorios de cocaína y cogollos de marihuana.

Droga y armas. Parte del material secuestrado por la policía

Durante la inspección en el lugar encontraron manchas hemáticas, desorden y otros indicios para establecer que ese fue el lugar donde se produjo el hecho de sangre investigado.

Se labraron actuaciones caratuladas como "tentativa de homicidio, abuso de armas, atentado y resistencia a la autoridad".

Tomaron intervención en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 y la N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En el lugar de la emergencia trabajaron los Grupos Tácticos Operativos (GTO) de las comisarías Primera, Segunda y Quinta.

Fueron coordinados de manera presencial por el jefe de la seccional Quinta, comisario Miguel Vaca; el comisario Gonzalo Sandobal, titular de la Departamental; Federico Montero, subsecretario provincial de Fiscalización y Control Policial y Martín Pacheco, director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata del municipio.