Trágico accidente en Ingeniero White: una mujer falleció por el choque de un auto con un colectivo

Una mujer de 69 años falleció este mediodía en avenida San Martín al 3100, de la vecina localidad de Ingeniero White, luego de que el auto en el que viajaba impactara contra un colectivo de línea 504, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima -cuya identidad por el momento se desconoce- se trasladaba en el asiento de acompañante de un Ford Fiesta, en tanto que el conductor debió ser hospitalizado.

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En principio sólo se sabe que el Ford colisionó contra la parte inferior izquierda del interno 70 del colectivo, por razones que tratan de esclarecerse.

El servicio de emergencias 911 intentó reanimar infructuosamente a la mujer.

En el lugar se encuentran trabajando personal policial

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