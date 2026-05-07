Violencia en el Shopping: la Justicia rechazó "sacar" la causa de Bahía

La Cámara Penal de Bahía Blanca confirmó hoy que la causa que investiga los incidentes registrados durante el Viernes Santo en el Shopping seguirá en nuestra ciudad.

Esto lo resolvió este mediodía la Sala I del cuerpo, integrada por los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari, que rechazó un planteo de recusación que había realizado la defensa del gremialista Claudio Montiel, principal implicado en los hechos, al fiscal general Juan Pablo Fernández.

Fue durante una audiencia, de carácter remoto, mediante la cual el abogado Sebastián Martínez, asesor del secretario adjunto de la Asociación Empleados de Comercio (AEC), ratificó su pedido de recusar a Fernández y, por carácter transitivo, a la fiscal instructora Marina Lara.

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Martínez entendía que el fiscal general se había extralimitado al realizar declaraciones públicas previas a la detención de Montiel y de su indagatoria (prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal), al considerar que, con esa conducta, Fernández fijó una postura en el caso que excede la comunicación institucional objetiva, con toma de posición anticipada.

El abogado aludió a cuando Fernández tildó de "energúmeno y patotero" a Montiel y advirtió que "el Ministerio Público tiene que actuar para mandar la señal que corresponde" y de alguna manera descalificó la estrategia defensiva.

De haber prosperado la intención de la defensa, la Investigación Penal Preparatoria (IPP) tendría que haber sido girada a otro departamento judicial (los más cercanos son Necochea y Mar del Plata).