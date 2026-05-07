Tras la tormenta, pronostican fuertes vientos hasta el sábado en Bahía Blanca

Luego de la tormenta registrada ayer, Bahía Blanca ingresará en alerta amarilla por fuertes vientos durante la tarde este jueves, permaneciendo en esa condición al menos hasta el mediodía del sábado.

La advertencia alcanza también a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso, entre otras localidades de la región.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "el área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora".

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Para este jueves, Satelmet anticipó una jornada con una temperatura máxima de 13 °C en Bahía Blanca.

Durante la mañana, el tiempo se presentará ventoso, con chaparrones, viento en aumento a fuerte desde el sector sudoeste y buena visibilidad.

Por la tarde continuarán las condiciones inestables, con chaparrones y ráfagas intensas del sector sudoeste. Además, el índice UV será normal y la visibilidad seguirá siendo buena.

Hacia la noche se espera un marcado descenso de la temperatura, en un contexto frío y ventoso. Para las 00 del viernes se estima una temperatura de 9 °C.

Recomendaciones

- Evitar salir si no es necesario.

- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

- Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

- No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

- Extremar la precaución al conducir.