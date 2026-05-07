Con final incierto y mucha polémica, el Concejo trata el aumento del boleto de colectivo

Hoy a las 12.30 comenzará una sesión especial del Concejo Deliberante donde se tratará en exclusiva el tema del transporte público de colectivos.

En medio de una crisis que tuvo su pico máximo cuando las dos principales empresas prestadoras, San Gabriel y Rastreador Fournier, decidieron reducir el horario del servicio, el Municipio logró que se levante la medida y luego presentó un proyecto de aumento escalonado del boleto.

Esa iniciativa prevé que la tarifa plana pase de los 1545 pesos actuales a 1838,50 durante 30 días (alza del 19 %), para tener ajustes durante dos meses seguidos tomando como referencia la inflación del Indec más 3 %. Una vez completado todo el ciclo, el incremento rondará el 30 %.

Como la próxima sesión ordinaria del Concejo recién está prevista para el jueves 14 de mayo, las empresas solicitaron que se adelante el tratamiento mediante una sesión especial, para no demorar más un aumento que consideran urgente para mantener al sistema operativo.

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San Gabriel y Rastreador Fournier afirman que hace tiempo vienen funcionando a pérdida, pero que todo se acentuó después de la fuerte suba del combustible en marzo debido a la guerra en Medio Oriente y a la paritaria con los choferes de la UTA. Ambas subas combinadas, sostienen las compañías, dejaron muy desactualizada a la tarifa hoy vigente.

En este contexto, el oficialismo de Unión por la Patria convocó a la sesión especial de este mediodía, que llega envuelta en dudas y polémica.

El primer interrogante es si el pedido de aumento tendrá los votos suficientes. Se necesitan al menos 13 sobre 24 y el peronismo cuenta con un bloque de 9. Si se suman la presidente del Concejo y su compañero de bloque, Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte (Pro), que ya manifestaron su acompañamiento, la cuenta da 11.

Dado que el bloque de La Libertad Avanza rechaza la suba y tiene 9 bancas, quedan por dirimir 4 votos:

Los radicales de la bancada Somos Bahía, Martín Salaberry y Cecilia Borelli, hasta anoche no tenían definida su posición. Argumentaban que recién el martes se hicieron del estudio de costos y que estaban trabajando contrarreloj para llegar a la sesión con una postura.

Similar es el caso del monobloque de Fabiana Úngaro (Avanza Bahía), cuyo referente político es el diputado provincial Andrés de Leo. La edil pidió más tiempo antes de expresar su decisión.

Y un caso particular es el del otro monobloque, de Carlos Alonso (LLA escindido del espacio libertario mayoritario), ya que se encuentra con un problema de salud y no podrá asistir. Habitualmente lo reemplaza su secretario Sebastián Nieto, ya que lo sucede en la lista por la cual ingresaron en 2023, pero éste no aseguró su presencia también por motivos de salud.

Si ninguno de ambos va a Sarmiento 12 lo podrían reemplazar las personas que integraban la boleta de LLA aquel año en los puestos siguientes (Nilda Viñuela, Fabián Suan, Graciela Capparuccia o José María Rodríguez, por ejemplo) o bien que quede la silla vacía y se sesione con 23 concejales.

Con este escenario, las voluntades todavía están dispersas. Pero eso no es todo, ya que existe otra discusión de fondo que tiene que ver con la técnica de esta sesión convocada de manera especial.

Según el oficialismo, al tratarse de un llamado de estas características, con solo dos temas en el orden del día pero sobre el mismo asunto (aumento del boleto y un proyecto para realizar un seguimiento de cómo funciona el transporte), si se obtiene el quórum de 13 concejales para abrir la sesión ambos expedientes quedan habilitados para que se voten.

Desde el ala libertaria, en cambio, sostienen que los proyectos no pasaron por las comisiones y, al no tener despacho de comisión, necesitan de una mayoría de dos tercios (16 concejales sobre 24) para que se puedan tratar en el recinto. Es decir, equiparan la situación a los proyectos que se tratan sobre tablas en las sesiones ordinarias.

En tal situación, con sus 9 ediles por la negativa, aun cuando los otros 15 se pusieran de acuerdo para avanzar no podrían hacerlo.

En caso de que la suba del colectivo hoy no se apruebe, hay dos vías cercanas para que se produzca el incremento. La primera es esperar a la sesión ordinaria del jueves que viene. La otra, un decreto del intendente.