Barrio Martín Fierro: tras una persecución, lo detuvieron por circular en una moto robada en 2024
El operativo comenzó en Pasaje Calvento y Santa Cruz y finalizó en calle Nicolás Pérez al 1500.
Un hombre de 31 años fue aprehendido el martes por personal de la UPPL tras una persecución policial que se inició en Pasaje Calvento y Santa Cruz y finalizó en calle Nicolás Pérez al 1500.
El acusado fue identificado como Lucas Sepúlveda Navarrete, quien se movilizaba en una motocicleta Honda XR150 sin dominio colocado y se negó en todo momento a detener su marcha ante la presencia policial.
Tras ser interceptado, los efectivos constataron que el rodado poseía un pedido de secuestro activo con fecha del 30 de diciembre de 2024, solicitado por la UFIJ N°2, con intervención de la Policía Departamental de Seguridad Bahía Blanca.
La causa fue caratulada como Desobediencia y Encubrimiento y tomó intervención la UFIJ N°15 junto a la UFIJ N°2. quedando el detenido alojado en Comisaría 5ta