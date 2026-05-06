Después del clásico: Olimpo juega en el Carminatti y Villa Mitre viaja a Madryn

Después del clásico en El Fortín, Olimpo y Villa Mitre y ya saben cómo sigue su camino en la Zona 4 del Torneo Federal A.

El aurinegro se presentará en nuestra ciudad, recibiendo a Germinal de Rawson.

El partido irá a las 15.30 en el Roberto Carminatti y será dirigido por Diego Novelli Sanz.

El tricolor, en tanto, visitará a Brown de Puerto Madryn.

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El cotejo arrancará a las 15 y el árbitro principal será Leandro Sosa.

*Cómo llegan

Villa Mitre y Olimpo se enfrentaron el último domingo en El Fortín, empate sin goles en el 33 clásico del historial.

Para el tricolor significó la tercera igualdad consecutiva.

Mientras que para el aurinegro fue el primer empate y la primera vez que no marca goles, luego de 5 victorias en fila.

Los rivales de los equipos liguistas, en tanto, atraviesan diferentes realidades.

Brown, por su parte, marcha último con 2 unidades y hoy confirmó su nuevo entrenador.

Christian Corrales asumirá en lugar de Emanuel Trípodi, tras dejar San Martín de Mendoza.

Germinal, en tanto, se midió ante Alvarado en el último juego y ganaba 1 a 0, cuando el encuentro fue suspendido a falta de poco minutos para el final, por pirotecnia en el estadio.

El árbitro del cotejo era el puntaltense Fernando Marcos.

“En el día de la fecha emitimos el descargo correspondiente. Ya fuimos notificados del informe de la terna arbitral y nos corrieron traslado desde el Tribunal de Disciplina. Así que veremos cuál va a ser el resultado final de este triste episodio”, explicó en Tiempo Deportivo, el presidente de Germinal Alejandro Yaniez.

*El resto

Los otros dos juegos del grupo también irán el domingo y ambos a las 15.

En Viedma, Sol de Mayo recibirá a Círculo Deportivo con arbitraje de Leandro Hartfiel.

Mientras que en Mar del Plata, Alvarado esperará por Santamarina. Dirigirá Fernando Rekers.

Libre tendrá Kimberley.

*La tabla

1) Olimpo, 16 puntos; 2) Kimberley, 10; 3) Germinal, Sol de Mayo y Alvarado, 9; 6) Santamarina, 7; 7) Villa Mitre, 6; 8) Círculo, 4 y 9) Brown, 2.