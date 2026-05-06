Brown de Madryn, próximo rival de Villa Mitre, tiene nuevo entrenador

Brown de Madryn, próximo rival de Villa Mitre en el Federal A, tiene nuevo entrenador para el resto de la temporada.

Se trata de Christian Corrales, quien dejó San Martín de Mendoza y llega para reemplazar a Emanuel Trípodi.

Según informaron desde la institución, el DT llegará hoy a Madryn para ponerse al frente del plantel profesional.

El elenco chubutense viene de empatar ante Círculo Deportivo, por 1 a 1, y fue dirigido por Martín Rolle como interino.

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Con esta unidad, Brown llegó a dos puntos y continúa en la última colocación del grupo.