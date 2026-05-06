Barrio Anchorena: están graves dos hermanos que sufrieron un choque

En condición delicada, internados en el hospital Penna, permanecen dos hermanos de 19 y 16 años que anoche protagonizaron un choque en el barrio Anchorena.

Se trata de Alan y Rodrigo Obreque, quienes circulaban en una moto Corven 110 que, por motivos que se desconocen, colisionó con un Renault Scenic, patente FEA 308, al mando de Oscar Alberto Olivera (37), en la esquina de Remedios de Escalada y Tres de Febrero.

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El hecho se produjo poco antes de las 20 y el vehículo menor, luego del impacto, se prendió fuego y sufrió pérdidas totales, tal como había sucedido el lunes en Juan Manuel de Rosas y Alberdi, donde falleció el motociclista Rodrigo Chávez (23).

Los hermanos Obreque fueron conducidos al Penna con pronóstico reservado, según se informó.

En las actuaciones tomaron intervención bomberos, Defensa Civil, peritos de la Policía Científica y la comisaría Cuarta, por razones de jurisdicción.

En terapia

Los hermanos Obreque permanecen internados en el área de Terapia Intensiva del hospital provincial.

"Alan presenta traumatismo de cráneo grave, fue operado y se encuentra en condición estable, mientras que Rodrigo sufrió traumatismos de columna y pelvis. Fue operado por una hemorragia y está con pronóstico reservado", comentó una fuente del centro asistencial.