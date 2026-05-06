Se inauguró la Cátedra Libre "Papa Francisco" en la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca

La Jefatura de Asesores del Gobernador, el Arzobispado de Bahía Blanca y la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca (UTN) firmaron un convenio de cooperación institucional para crear un espacio universitario de formación y debate abierto a toda la comunidad en torno a la obra y el pensamiento del Papa Francisco.

La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, participó este martes del lanzamiento de la Cátedra Libre "Papa Francisco" junto al Arzobispo de Bahía Blanca, Monseñor Fray Carlos Azpiroz Costa, y al Decano de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, Alejandro Staffa.

"Hoy Francisco vino a Bahía Blanca para que todos lo podamos abrazar. No es casualidad que estemos presentando una cátedra en su honor en esta universidad que forma a los hijos de los trabajadores y con su iglesia, nuestra iglesia", explicó Álvarez Rodríguez.

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A través de la firma de un convenio de cooperación institucional, la cátedra funcionará como un espacio universitario de formación, reflexión y debate abierto tanto a estudiantes como a la comunidad en general, con el objetivo de dar a conocer la obra y el pensamiento del Papa Francisco.

“El modelo no es la esfera perfecta de lo prolijo, sino el poliedro de tantas caras que manifiestan la verdad y que la universidad siga siendo el conjunto de maestros y de escolares con la intención de aprender los saberes. Y en esa frase de Alfonso X que anticipa este todos, todos, todos, no todos los saberes solamente, sino toda la persona humana”, señaló Azpiroz Costa.

El cronograma contempla cinco encuentros mensuales, de carácter presencial, que también serán transmitidos en línea. Un facilitador estará a cargo de los contenidos de cada clase, que serán abiertas a toda la comunidad sin requisitos de inscripción ni acreditación previa. Además, se promoverán actividades artísticas y culturales que pongan en valor el legado de Francisco.

Por su parte, Staffa manifestó: “elegimos una cátedra libre en el sentido de que la universidad intenta en esto tener un impacto general, un impacto universal, es decir, algo abierto, algo para la comunidad, no este solamente para su población estudiantil, docente y no docente, sino algo más abierto con mucho impacto en el territorio“.

Del acto participaron también el director de Cultos, Juan Torreiro; la directora de Articulación Interjurisdiccional Interior Sur, Laura García Vazquez, el vicerrector de la UTN Facultad Regional Bahía Blanca, Carlos Vera; el Obispo Auxiliar de Bahía Blanca, Pedro Fournau; el jefe de Gabinete, el secretario de Obras y Servicios Públicos y el director General de Cultos de la Municipalidad de Bahía Blanca, Luis Calderaro, Gustavo Trankels y Andoni Freije; el director de Director de Coordinación de la Gestión Interior Sur, Gabriel Godoy; la senadora Provincial, Ayelén Durán; la exconcejala, Gisela Ghigliani y los intendentes, Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales), Ariel Succurro (Salliqueló) y Estefanía Bordoni (Tornquist).