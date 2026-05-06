Arranca el juicio a un prefecto acusado de encubrir a un narco en Bahía

El juicio oral al prefecto Moreno estará a cargo del Tribunal Federal de Juicio.

Hoy comienza el juicio oral y público a un agente de Prefectura Naval Argentina acusado de encubrir el accionar de un narcotraficante cuando prestó servicio en Bahía Blanca.

El imputado es Sebastián Moreno, que desde las 11 será juzgado por el Tribunal Federal de Juicio bahiense.

Al prefecto, quien cumplió tareas en esta ciudad durante varios años, se le imputa el delito de encubrimiento agravado por tratarse de un funcionario público.

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El debate será dirigido por los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Asís, y está previsto que declaren 11 testigos.

Los abogados Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager defenderán a Moreno, en tanto que el fiscal general ante el Tribunal, Gabriel González da Silva, sostendrá la acusación.

Moreno fue detenido en Rawson a principios de septiembre de 2024 y actualmente cumple arresto domiciliario.

"En lo que hace a la asignación de casos para investigar, el imputado era uno de los principales colaboradores de la justicia de aquel entonces", afirmó González da Silva.

Derivación de otra causa

La causa deriva de otra investigación por abuso sexual, a raíz de la cual en junio de 2022 la Policía allanó el domicilio de Héctor Leonardo Diez en Bahía.

A pesar de que el objetivo del procedimiento era otro, en ese inmueble se secuestró cocaína, marihuana, elementos de corte, una balanza de precisión digital, recortes de nylon y el celular de Diez.

Mediante el análisis del teléfono móvil se detectaron diálogos que vinculaban a Diez con la venta de estupefacientes.

Sin bien ese caso se truncó por el fallecimiento de Diez, la pesquisa continuó gracias al hallazgo de otras conversaciones que llevaron a descubrir la complicidad y el encubrimiento de Moreno.

Está programado que el debate continúe mañana, el viernes y el jueves de la próxima semana.