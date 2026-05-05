Barrio Mariano Moreno: llega a juicio el autor de un brutal homicidio
Jonatan Arroyo está acusado de golpear hasta la muerte a Máximo Boccio (75) y también de provocarle heridas a la esposa de la víctima. El crimen sucedió en Mendoza al 1.200.
Desde el lunes próximo, y al menos hasta el miércoles, el Tribunal Oral Criminal Nº 2 realizará el juicio oral y público para analizar la conducta de Jonatan César Arroyo, acusado de matar a un hombre a golpes dentro de su casa, en el barrio Mariano Moreno, y de golpear de manera brutal a su esposa.
Según la investigación, a cargo del fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5, el hecho sucedió el 11 de octubre de 2024 en el interior del domicilio ubicado en Mendoza al 1.200, esquina Bolivia, donde Arroyo habría golpeado a Máximo Jorge Boccio en distintas partes de su cuerpo, provocándole lesiones que ocasionaron su muerte.
Cuál sería el móvil del crimen en el barrio Mariano Moreno
Además, en las mismas circunstancias, el imputado agredió a Elsa Elena Benedetti, produciéndole lesiones graves como hematomas múltiples en el rostro y fractura del hueso maxilar.
Las tareas investigativas y pruebas recolectadas durante la instrucción -entre ellas las imágenes de cámaras de seguridad- lograron vincular a Arroyo -inquilino de un departamento propiedad de las víctimas- como el presunto autor del hecho.
El imputado llega a juicio acusado de homicidio y lesiones graves, en concurso real de delitos.