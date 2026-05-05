Barrio Mariano Moreno: llega a juicio el autor de un brutal homicidio

Desde el lunes próximo, y al menos hasta el miércoles, el Tribunal Oral Criminal Nº 2 realizará el juicio oral y público para analizar la conducta de Jonatan César Arroyo, acusado de matar a un hombre a golpes dentro de su casa, en el barrio Mariano Moreno, y de golpear de manera brutal a su esposa.

Según la investigación, a cargo del fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5, el hecho sucedió el 11 de octubre de 2024 en el interior del domicilio ubicado en Mendoza al 1.200, esquina Bolivia, donde Arroyo habría golpeado a Máximo Jorge Boccio en distintas partes de su cuerpo, provocándole lesiones que ocasionaron su muerte.

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Además, en las mismas circunstancias, el imputado agredió a Elsa Elena Benedetti, produciéndole lesiones graves como hematomas múltiples en el rostro y fractura del hueso maxilar.

Las tareas investigativas y pruebas recolectadas durante la instrucción -entre ellas las imágenes de cámaras de seguridad- lograron vincular a Arroyo -inquilino de un departamento propiedad de las víctimas- como el presunto autor del hecho.

El imputado llega a juicio acusado de homicidio y lesiones graves, en concurso real de delitos.