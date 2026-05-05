Blake Lively y Justin Baldoni llegaron a un acuerdo en la demanda por acoso sexual en “Romper el círculo”

Los actores Justin Baldoni y Blake Lively llegaron a un acuerdo en la demanda por acoso sexual relacionada con las grabaciones de la película “Romper el círculo” después de un año y medio de contrademandas, difamaciones y daños en la imagen pública de los involucrados. El acuerdo se concretó dos semanas antes de un juicio federal.

La denuncia original fue de Lively contra el director de la película, Justin Baldoni, a quien acusó de acoso sexual en el set de grabación. Además, alegó que cuando presentó quejas al respecto, fue víctima de una campaña de odio digital liderada por él y sus publicistas.

Los abogados de ambos actores redactaron un comunicado en conjunto, buscando ponerle fin al escándalo que se generó con la denuncia y que terminó por opacar el propio proyecto.

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“El producto final – la película ‘It Ends With Us’ – es una fuente de orgullo para todos nosotros que trabajamos para darle vida. Concientizar y tener un impacto significativo en las vidas de las sobrevivientes de violencia doméstica – y todas las sobrevivientes – es un objetivo que respaldamos. Reconocemos que el proceso presentó desafíos y que las preocupaciones planteadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas. Seguimos firmemente comprometidos con lugares de trabajo libres de impropiedades y entornos improductivos. Es nuestra sincera esperanza que esto traiga cierre y permita que todos los involucrados avancen de manera constructiva y en paz, incluyendo un entorno respetuoso en línea”, comunicaron el lunes.

Finalmente, los actores resolvieron sus diferencias legales a poco más de un mes de que el juez Lewis Liman desestimara 10 de las 13 demandas de Lively contra Baldoni; entre ellas, las de acusaciones de acoso sexual, difamación y conspiración.

El fallo dejó las demandas de represalias, complicidad e incumplimiento de contrato para que sean decididas por un jurado el próximo 18 de mayo en Nueva York. (NA)