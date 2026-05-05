Empieza una nueva edición de Bahía Teatro con una amplia grilla de actividades

La ciudad se prepara para una nueva edición de Bahía Teatro, que se desarrollará del 9 al 17 de mayo con una programación que incluye obras locales, nacionales e internacionales, además de propuestas vinculadas a la música y las artes escénicas.

La apertura será este sábado 9 con la presentación de “Un hombre peligroso”, una obra basada en la investigación de Osvaldo Bayer “El idealista de la violencia”. La función tendrá lugar a las 20.15 en La Esquina de Otto (Lavalle 426), con capacidad limitada y reservas al 2914124123.

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La propuesta recorre la vida de Severino Di Giovanni desde su llegada a la Argentina hasta su fusilamiento durante la dictadura de Uriburu, a través de una puesta que combina actuación, música y recursos escénicos.

La programación incluye las siguientes obras y actividades:

Tarde de Musicales (Bahía Blanca)

El loco y la camisa (Bahía Blanca)

Misterio (Bahía Blanca)

Carmen Tango (Bahía Blanca)

El tanque de la discordia (Bahía Blanca)

Cruces. Duba (Bahía Blanca)

Bahía Board Games (Bahía Blanca)

Centro Murga Vía Libre (Bahía Blanca)

Murga Fileteando Ilusiones (Bahía Blanca)

Murga Los Descarrilados (Bahía Blanca)

Murga Los Rebeldes de Bordeu (Bahía Blanca)

Murga Contala como quieras (Bahía Blanca)

Murga La 12 de la Abuela (Bahía Blanca)

Murga Despertando la Barriada (Bahía Blanca)

Murga La Cucharón (Bahía Blanca)

Murga de la Abuela (Punta Alta)

Ellas me habitan (Pigüé)

La maldición de Ira Vamp (Carlos Casares)

Vida y muerte de Ricardo III Rey de Inglaterra o de cualquier otra parte (Saladillo)

Ruin, la decadencia de la belleza (CABA)

Un hombre peligroso (CABA)

Muerde (CABA)

La rota madre que te parió (Rosario)

En la diestra de Dios Padre (Colombia)

Moonlight/Giving (Japón)

Luciérnaga Roja (España)

La edición 2026 de Bahía Teatro reúne propuestas de distintos puntos del país y del exterior, consolidándose como uno de los encuentros culturales de la ciudad.