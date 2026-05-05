Empieza una nueva edición de Bahía Teatro con una amplia grilla de actividades
Este sábado subirá a escena la obra "Un hombre peligroso", basada en una investigación de Osvaldo Bayer.
La ciudad se prepara para una nueva edición de Bahía Teatro, que se desarrollará del 9 al 17 de mayo con una programación que incluye obras locales, nacionales e internacionales, además de propuestas vinculadas a la música y las artes escénicas.
La apertura será este sábado 9 con la presentación de “Un hombre peligroso”, una obra basada en la investigación de Osvaldo Bayer “El idealista de la violencia”. La función tendrá lugar a las 20.15 en La Esquina de Otto (Lavalle 426), con capacidad limitada y reservas al 2914124123.
La propuesta recorre la vida de Severino Di Giovanni desde su llegada a la Argentina hasta su fusilamiento durante la dictadura de Uriburu, a través de una puesta que combina actuación, música y recursos escénicos.
La programación incluye las siguientes obras y actividades:
- Tarde de Musicales (Bahía Blanca)
- El loco y la camisa (Bahía Blanca)
- Misterio (Bahía Blanca)
- Carmen Tango (Bahía Blanca)
- El tanque de la discordia (Bahía Blanca)
- Cruces. Duba (Bahía Blanca)
- Bahía Board Games (Bahía Blanca)
- Centro Murga Vía Libre (Bahía Blanca)
- Murga Fileteando Ilusiones (Bahía Blanca)
- Murga Los Descarrilados (Bahía Blanca)
- Murga Los Rebeldes de Bordeu (Bahía Blanca)
- Murga Contala como quieras (Bahía Blanca)
- Murga La 12 de la Abuela (Bahía Blanca)
- Murga Despertando la Barriada (Bahía Blanca)
- Murga La Cucharón (Bahía Blanca)
- Murga de la Abuela (Punta Alta)
- Ellas me habitan (Pigüé)
- La maldición de Ira Vamp (Carlos Casares)
- Vida y muerte de Ricardo III Rey de Inglaterra o de cualquier otra parte (Saladillo)
- Ruin, la decadencia de la belleza (CABA)
- Un hombre peligroso (CABA)
- Muerde (CABA)
- La rota madre que te parió (Rosario)
- En la diestra de Dios Padre (Colombia)
- Moonlight/Giving (Japón)
- Luciérnaga Roja (España)
La edición 2026 de Bahía Teatro reúne propuestas de distintos puntos del país y del exterior, consolidándose como uno de los encuentros culturales de la ciudad.