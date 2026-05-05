Edwards fue más que el récord de Wembanyama: Minnesota y los Knicks empezaron ganando

El regreso de Anthony Edwards, quien arrastraba una lesión de una rodilla, fue determinante para la victoria de Minnesota como visitante ante los Spurs, por 104 a 102, en el inicio de la semifinal del Oeste, en la NBA.

Edwards convirtió 18 puntos, de los cuales 11 los anotó en el último cuarto.

Si bien la visita sacó 9 de luz con poco más de 4 minutos por jugar, la defensa de los Spurs para ponerse a 2 puntos, aunque no les alcanzó.

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El francés Victor Wembanyama logró el récord de tapas en playoffs, con 12, más allá que su producción ofensiva no fue buena: 5-17 de campo, con 0-8 en triples.

En tanto, los Knicks que venían con más tiempo de descanso, se aprovecharon de los Sixers, que venían de una dura serie ante Boston, y se impusieron 137 a 98, en el comienzo de la semi de Este.

El mejor fue Jalen Brunson, con 35 puntos. En la visita, hubo 17 puntos de Paul George y 14 de Joel Embiid.

Hoy comiezan las series Detroit-Cleveland, a las 20, por el Este y Oklahoma-Lakers, a las 21.30, en el Oeste.