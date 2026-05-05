Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

Edwards fue más que el récord de Wembanyama: Minnesota y los Knicks empezaron ganando

Comenzaron las semifinales del Oeste y el Este en la NBA.

El regreso de Anthony Edwards, quien arrastraba una lesión de una rodilla, fue determinante para la victoria de Minnesota como visitante ante los Spurs, por 104 a 102, en el inicio de la semifinal del Oeste, en la NBA.

Edwards convirtió 18 puntos, de los cuales 11 los anotó en el último cuarto.

Si bien la visita sacó 9 de luz con poco más de 4 minutos por jugar, la defensa de los Spurs para ponerse a 2 puntos, aunque no les alcanzó.

El francés Victor Wembanyama logró el récord de tapas en playoffs, con 12, más allá que su producción ofensiva no fue buena: 5-17 de campo, con 0-8 en triples.

En tanto, los Knicks que venían con más tiempo de descanso, se aprovecharon de los Sixers, que venían de una dura serie ante Boston, y se impusieron 137 a 98, en el comienzo de la semi de Este.

El mejor fue Jalen Brunson, con 35 puntos. En la visita, hubo 17 puntos de Paul George y 14 de Joel Embiid.

Hoy comiezan las series Detroit-Cleveland, a las 20, por el Este y Oklahoma-Lakers, a las 21.30, en el Oeste.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE