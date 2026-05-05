Definido: mañana, finalmente habrá un partido de LBB Oro y cuatro de LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Finalmente esta mañana se confirmó que dos partidos de la séptima programación de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino" se postergaron para el próximo miércoles 13.

En consecuencia, mañana se enfrentarán Barracas-Caza y Pesca Huracán Médanos, Los Andes-Sportivo Bahiense B, Velocidad B-Whitense y Sporting-Fortín Club, en Espora.

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En tanto, Bella Vista-Pellegrini y Bahiense del Norte B-Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich) pasaron a la siguiente semana.

Mientras que, tal cual lo programado, mañana se jugará el adelantado de la octava fecha de la LBB Oro, "Rubén Fillottrani", con Liniers-Estrella (por streaming).

La misma se completará el jueves, con Pueyrredón-Bahiense del Norte, Napostá-Olimpo, Estudiantes-L.N. Alem, Villa Mitre-Independiente y Pacífico-Barrio Hospital.

La semana se cerrará el viernes, con la octava fecha de la LBB Plata, "Carlos Spaccesi": 9 de Julio-Altense, Ateneo-Comercial, San Lorenzo-La Falda, Espora-Sportivo, Bahía Basket-El Nacional y Argentino-Velocidad.