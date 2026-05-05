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Definido: mañana, finalmente habrá un partido de LBB Oro y cuatro de LBB Bronce

Se postergaron dos encuentros de la tercera categoría, correspondiente a los torneos que organiza la ABB.

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Finalmente esta mañana se confirmó que dos partidos de la séptima programación de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino" se postergaron para el próximo miércoles 13.

En consecuencia, mañana se enfrentarán Barracas-Caza y Pesca Huracán Médanos, Los Andes-Sportivo Bahiense B, Velocidad B-Whitense y Sporting-Fortín Club, en Espora.

En tanto, Bella Vista-Pellegrini y Bahiense del Norte B-Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich) pasaron a la siguiente semana.

Mientras que, tal cual lo programado, mañana se jugará el adelantado de la octava fecha de la LBB Oro, "Rubén Fillottrani", con Liniers-Estrella (por streaming).

La misma se completará el jueves, con Pueyrredón-Bahiense del Norte, Napostá-Olimpo, Estudiantes-L.N. Alem, Villa Mitre-Independiente y Pacífico-Barrio Hospital.

La semana se cerrará el viernes, con la octava fecha de la LBB Plata, "Carlos Spaccesi": 9 de Julio-Altense, Ateneo-Comercial, San Lorenzo-La Falda, Espora-Sportivo, Bahía Basket-El Nacional y Argentino-Velocidad.

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