Femenino: Bahiense expone el invicto ante Villa Mitre y Estudiantes espera por un debilitado 9 de Julio

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Bahiense del Norte pondrá en riesgo su invicto, visitando a Villla Mitre, desde las 21, en uno de los partidos correspondientes a la quinta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Femenino, "Viviana Albizu".

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Dirigirán Sebastián Arcas y Francisco Irrazábal.

El equipo orientado por Luciano Deminicis contará con el regreso de Guillermina Rial, ausente el último partido a raíz de una lesión.

Mientras que las orientadas por Giuliano Labrocca no tendrá, como viene sucediendo, a Martina Caputo, de viaje.

En el otro encuentro habrá cruce de escoltas en el Casanova, donde Estudiantes recibirá a 9 de Julio, contralor de Juan Agustín Matías y Marcelo Gordillo.

El albo está completo, panorama muy diferente al de su rival, que no tendrá a Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia, afectadas a la preselección argentina U18; Ileana Corvalán, quien continúa recuperándose de un esguince de tobillo y, probablemente, tampoco Amparo Althabe, que sufrió un fuerte golpe el sábado, jugando ante Quilmes, en Mar del Plata y debió derivada a un hospital, descartando cualquier lesión.

Libre en esta fecha tendrá Sportivo Bahiense.

Domingo, a las 12

En su otra competencia, 9 de Julio jugará ante Platense (La Plata) como local el domingo, a las 12, por la Liga Provincial.

Posiciones

1º) Bahiense, 6 puntos (3-0)

2º) 9 de Julio, 5 (2-1)

2º) Estudiantes, 5 (2-1)

4º) Villa Mitre, 4 (1-2)

4º) Sportivo, 4 (0-4)