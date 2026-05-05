Investigan un ataque con armas en la zona del Bajo Rondeau

La policía investiga un ataque armado sufrido esta madrugada por un joven de 21 años en un sector del Bajo Rondeau, informaron fuentes oficiales.

El hecho se produjo alrededor de las 4:30, en la zona de Blandengues al 2.100, cuando Juan Daniel Abarzua fue abordado por un sujeto y recibió un disparo en la muñeca derecha.

A partir de un llamado al 911 efectivos del Comando de Patrulla llegaron hasta el lugar y procuraron que la víctima fuera derivada en una ambulancia a la guardia del Hospital Municipal, donde recibió atención por la herida.

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Trascendió que en primera instancia el joven mencionó haber sido víctima de un intento de robo, aunque efectivos de la comisaría Quinta se encuentran abocados a determinar fechacientemente los detalles de lo sucedido.