Recuperan elementos robados en la Filial local de River Plate

La Policía de Punta Alta logró esclarecer el robo de herramientas y materiales de la Filial River Plate rosaleña, informaron desde la Comisaría local.

Según indicaron, tras tareas investigativas se pudo determinar que el autor del ilícito fue un joven de 22 años, por lo que se realizó un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 2.

Durante el procedimiento, en La Plata al 500, se secuestraron dos palas de albañilería, una mesa, rollos de alambre tejido y postes de madera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La denuncia había sido radicada este domingo, luego de la sustracción de los elementos desde un predio ubicado en Hipólito Yrigoyen y Falucho, del barrio Villa Mora.

Agregaron que en la causa interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales mientras continúan las actuaciones policiales por hurto.