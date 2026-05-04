"Todos debemos defender la zona fría en la boleta del gas"

El concejal Daniel Medina (Bien Común) alertó sobre el impacto que tendría la eventual eliminación del régimen de Zona Fría en Coronel Rosales y adelantó la presentación de un proyecto ante el Congreso.

"Todos debemos defender este beneficio, ya que su quita implicaría un tarifazo de hasta el 50%", afirmó.

Señaló que el sistema, vigente desde la Ley 27.637 de 2021, otorga bonificaciones de entre el 30% y el 50% en la tarifa de gas para zonas de bajas temperaturas, y advirtió que en los últimos años hubo intentos de modificar o desfinanciar el esquema, lo que genera preocupación.

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Medina remarcó que los sectores más afectados serían jubilados y personas con discapacidad, que hoy cuentan con mayores subsidios. Además, sostuvo que la región presenta condiciones climáticas que justifican el beneficio y pidió que todo el arco político local se exprese en defensa del régimen.

"El Municipio debe también tomar nota sobre la situación. El reconocimiento a la Zona Fría abrió la puerta a pelear en el futuro para extender esta categoría a otros beneficios —dijo Medina—. Sería muy importante que todos los bloques del arco político del Concejo Deliberante se expresen contra el accionar sobre la ley 27.637 y exista unidad para defender la economía en el distrito."

Según estimaciones, una factura promedio podría pasar de $60.000 a más de $90.000 mensuales sin el descuento.