Levantaron el paro de 48 horas en el Correo Argentino

La atención en la sucursal local del Correo Argentino es normal hoy y mañana, luego de que el gremio que nuclea a los trabajadores postales levantó la medida de fuerza de 48 horas anunciada días atrás.

Desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) se señaló que logró un acuerdo con la empresa para reincorporar a 900 empleados en todo el país.