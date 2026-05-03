Unos 600 millones de pesos para cumplir un nuevo proyecto de CINDI

Desde el Municipio de Coronel Rosales se indicó que dieron inicio los trabajos para la construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples destinado a la institución CINDI, una obra muy esperada que permitirá fortalecer las actividades que allí se desarrollan.

El proyecto contempla la ejecución de un espacio de 295 metros cuadrados, con una inversión superior a los 600 millones de pesos, financiada a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Se destacó que el terreno donde se lleva adelante la obra fue cedido por el Municipio a la institución, en una iniciativa que contó con el acompañamiento del Honorable Concejo Deliberante.

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Al respecto, el intendente Rodrigo Aristimuño señaló: “CINDI cumple un rol fundamental en nuestra comunidad, acompañando a muchas familias y generando espacios de contención e inclusión. Esta obra es el resultado de un trabajo conjunto que busca seguir fortaleciendo a las instituciones que todos los días están cerca de nuestros vecinos”.

Desde el Municipio se remarcó la importancia de continuar impulsando este tipo de proyectos que contribuyen al desarrollo social y a la mejora de la calidad de vida en el distrito.

En tanto la directora del Centro, Laula Maulión, en diálogo con La Nueva. dijo que "es cierto que los sueños se hacen realidad".

"Hace más de 30 años que estoy en la institución y gracias a Dios puedo ver estos sueños materializados: de aquel comienzo, con un espacio reducido, con solamente cuatro aulas, a contar con toda la infraestructura que hoy tenemos más las obras que ahora se ponen en marcha".

En este sentido, sostuvo que CINDI crece día a día, siempre se ofrecen nuevos servicios y el equipo se actualiza para dar respuesta a las necesidades actuales.

“Entonces las aulas nos van quedando chicas. Ya nos resultan pequeños los espacios para las reuniones con las familias. Tenemos una matrícula de 150 concurrentes y el personal técnico sigue haciendo admisiones. Hicimos la parte nueva de la edificación y ya están todos los salones ocupados, por lo que es verdad que nos falta espacio”.

En cuanto a la obra que se puso en marcha en Colón al 200, dijo que se hará un SUM, que contendrá cocina, baños, vestuarios, aulas y un gimnasio.

“La idea es hacer un uso comunitario. Los orientadores que generan los proyectos en las distintas salas del Centro de Día apuestan a la inclusión y a hacer trabajos con la comunidad. Por eso, este nuevo edificio nos permitirá cumplir con ese objetivo”, expuso, al tiempo que remarcó que la labor de construcción estará a cargo de una empresa local y el lapso de ejecución será de 240 días.

“Para nosotros es una gran alegría. Se viene gestionando desde hace tiempo. Estaban los terrenos que habían sido cedidos en una gestión anterior y con la administración municipal actual, del intendente Rodrigo Aristimuño, se puso el predio a nombre de CINDI, hasta que el año pasado, en el marco de los festejos por los 40 años de la institución, se anunció lo que ahora se está llevando adelante, mediante la Subsecretaría de Hábitat de la Provincia, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad", expresó Maulión.

Al mismo tiempo, y pensando en la coordinación de las actividades, señaló que en este momento tienen en funcionamiento 13 aulas del Centro de Día, cada una con sus características y proyectos, planificados de acuerdo a las necesidades, y combinando todo con el espacio recreativo.

“Si bien se ha pensado también en el servicio de Hogar, en este momento el foco está puesto en el Centro de Día, ya que cada año hay entre 10 y 13 ingresos, lo cual implica un aula más cada ciclo”, expuso, tras lo cual mencionó que reciben concurrentes, jóvenes y adultos, de Punta Alta, Coronel Dorrego y Bahía Blanca.

CINDI -que brinda empleo a unas 70 personas- es una institución modelo en la Provincia y cuenta con la categoría máxima “A” (que se otorga en función del personal, las instalaciones y las actividades). Además, y para continuar con la labor de ampliación, con gran esfuerzo la comisión directiva logró la seña para la futura adquisición de una propiedad ubicada en Humberto al 200, por lo cual quedarían conectadas las instalaciones que se encuentran en proceso de edificación.