Aristimuño: "Tengo que condenar el hundimiento del 'Belgrano' por injusto e innecesario"

Hoy se recuerda el 44 aniversario del hundimiento del Crucero "Belgrano" en el marco de la Gesta de Malvinas.

Por la mañana, se llevó adelante la ceremonia alusiva en el ámbito de la Armada, con la presencia del ministro de Defensa, Carlos Alberto Pestri, quien no formuló declaraciones a la prensa.

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Por la tarde, en la plaza de Barrio Gaudi, se realizó lo propio, con la participación de autoridades de los ámbitos civil y militar, y los triuplantes y familiares de la embarcación que descansa en las Islas del Atlántico Sur.

En este caso, el acto fue presidido por el intendente Rodrigo Aristimuño, quien mencionó que "como jefe comunal siento orgullo por cada uno de ustedes (en referencia a los ex combatientes), por lo que hicieron pero, sobre todo, porque después de más de 40 años, continúan haciendo: siguen malvinizando, construyendo sentido de Patria y Soberanía".

"Y en momentos donde las palabras Patria y Soberanía suelen estar trilladas, la tarea de ustedes es para destacar. Por eso, lo que quiero transmitirles hoy es que siento orgullo como intendente y como ciudadano. Además quiero agradecerles por su acción de hace 44 años y por su tarea actual", reiteró.

"Hay que ser claro en algo y fijar posición. Quienes tenemos responsabilidad política, de gestión, tenemos que fijar posición tanto de gobierno, personal y como ciudadano. En este contexto, tengo que condenar del hecho del hundimiento del 'Belgrano' por injusto e innecesario. Fundamentalmente hay que poner en valor la memoria de los 323 marinos y la de cada uno de quienes están presentes hoy".

Mientras, Miguel Reyes, presidente de la Asociación Última Tripulación Crucero "General Belgrano" dijo "para todos ustedes se cumplen 44 años del hundimiento de esta embarcación. Para mi, es cosa de todos los días: me despierto pensando en el Belgrano y me duermo pensando en lo mismo".

"Trabajo para que todos recordemos al Belgrano. Para que todos los argentinos lo tengan presente. Y sobre todo, para recordar a los 323 compañeros (que no regresaron)", sostuvo.