Música, teatro, muestras y feria en la Estación Solier

El Municipio de Coronel Rosales realizará un nuevo Encuentro de Arte con participación de artistas locales de distintas disciplinas, en una propuesta que combinará música, teatro, exposiciones y feria de diseño.

Será el sábado 9 de mayo, desde las 19, en la Estación Solier, con entrada libre y gratuita.

En el escenario se presentará ZSeven con su EP “Ni Sol Ni Luna”, la obra teatral “Los monstruos que hay en mí” del grupo Un Cachito y la banda Garúa con un repertorio de estética tanguera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, el público podrá recorrer distintas muestras visuales de artistas locales como Magalí Troncoso, Valentina Rossi, María del Rosario Leal Fuentes, Karen Espinoza, Santiago Chalier y Buchu, junto a una producción colectiva del Taller Municipal de Artes Plásticas.

La jornada también incluirá una feria de arte y diseño con creadores independientes y un patio gastronómico con diversas opciones. Desde la organización señalaron que la iniciativa apunta a generar espacios de encuentro y difusión para el arte local, fortaleciendo la actividad cultural en el distrito.