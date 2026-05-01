Pampas no descansa: con Lusarreta y Zunini se presenta por primera vez en Rosario

La décima fecha del Súper Rugby Américas abre el telón con un partido inédito. Si bien Pampas y Capibaras XV ya se enfrentaron en la primera rueda del certamen continental, será la primera vez en la historia que lo harán en Rosario.

La cita está pactada para hoy a las 17 en el Hipódromo de la ya mencionada ciudad santafesina. El referee del partido será el bonaerense Pablo Deluca, mientras que el paraguayo Sergio Alvarenga y el rosarino Tomás Ninci serán sus asistentes. El duelo será transmitido por ESPN y Disney+.

Francisco Lusarreta.

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El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón realizará tres cambios en la formación titular en relación al último encuentro. En cuanto a los forwards, reaparecerá Juan Penocuos en la tercera línea, mientras que en los backs, Jerónimo Ulloa estará en el quince titular tras la salida de Santiago Cordero y Estanislao Renthel utilizará la N°10 en lugar de Bautista Farisé, quién estará como reserva. Vale destacar que habrá un posible debut en la franquicia de Buenos Aires, ya que Santos Cayol, sin minutos en la temporada, estará en el banco de los suplentes.

Los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini estarán a disposición entre los suplentes.

Nahuel Zunini.

La décima fecha tendrá también hoy el duelo entre Yacaré XV-Cobras Brasil a las 20 (arbitraje de Damián Schneider).

Mañana jugarán Selknam-Peñarol a las 15 (Federico Longobardi) y Dogos XV-Tarucas desde las 20 (Simón Larrubia).

Así están las posiciones:

La formación

Para enfrentar a Capibaras XV, Pampas se alistará de la siguiente manera:

MEDRANO, Matías

BOTTAZZINI, Ignacio

CAMERLINCKX, Marcos

FERNÁNDEZ CRIADO, Rodrigo

TOLEDO, Marcelo

PENOUCOS, Juan

SANTARELLI, Faustino

BERNASCONI, Juan Pedro

MARGUERY, Lucas (capitán)

RENTHEL, Estanislao

ULLOA, Jerónimo

LEDESMA, Felipe

FRAGA, Agustín

PERNAS, Santiago

WADE, Tobías

En el banco de suplentes se ubicarán: 16. LUSARRETA, Francisco, 17. ZUNINI, Nahuel, 18. BERARDI CALVO, Ramiro, 19. CAYOL, Santos, 20. MORESCO, Lucas, 21. LAVAYÉN, Alejo, 22. FARISÉ, Bautista y 23. LATORRE, Alfonso.