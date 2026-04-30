Allanaron una casa por amenazas entre hermanos por una herencia familiar

Personal policial de Punta Alta allanó un domicilio por una causa vinculada a amenazas con arma de fuego, entre hermanos, por una herencia familiar.

Del domicilio ubicado en Ing. Luiggi al 1300, donde reside el imputado de la causa, secuestraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, marca Bersa, color verde, con su respectivo cargador, conteniendo 8 municiones.

Se recuerda que sobre el hombre de 33 años pesa una denuncia, realizada este lunes, por su hermano, de 29 años, por haberle exhibido ese arma durante una discusión en forma intimidante.

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El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Interviene, además, la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.