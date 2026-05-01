Adjudican importante obra cloacal para Punta Alta
Intervendrán 31 sectores.
El Municipio de Coronel Rosales informó que fue adjudicada la obra de recambio de colectores cloacales en Punta Alta, una intervención estructural destinada a mejorar el sistema sanitario en distintos puntos de la ciudad.
Los trabajos, correspondientes a la Licitación Pública N° 59/2025, estarán a cargo de la empresa Sociedad Sud de Arquitectura SRL, con una inversión de más de 1.466 millones de pesos y un plazo de ejecución de 365 días.
"Se trata de una obra muy importante, que apunta a mejorar un servicio esencial y a dar respuesta a problemas históricos en distintos sectores de la ciudad. Es una intervención que impacta directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos y que forma parte de un plan sostenido de recuperación de la infraestructura", dijo el intendente rosaleño, Rodrigo Aristimuño.
El proyecto contempla el recambio de más de 4.060 metros de cañerías, la renovación de 315 conexiones domiciliarias y la intervención de 63 bocas de registro, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la red cloacal.
La intervención se desarrollará en 31 puntos de la ciudad: 12 de Octubre 800; 25 de Mayo 600; Alvear 1500 y 1800; Belgrano 500, 700, 1100 y 1200; Colón 300; Córdoba 300; Estomba (primera cuadra) y Estomba 100; Hipólito Yrigoyen 700 y 1800; Humberto 1200; Jesús María 700 y 800; José Ingenieros 1600 y 1800; Mitre 1400; Moreno 100 y 200; Rosales 600; Sargento Cabral 300; Saavedra 600; Pedro Pico 300; Luiggi 100; Urquiza 400; Roca 600, 900 y 1000.
Desde el Municipio agregaron que forma parte de un esquema de obras articulado con la Provincia para fortalecer la infraestructura urbana local.