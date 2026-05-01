Adjudican importante obra cloacal para Punta Alta

El Municipio de Coronel Rosales informó que fue adjudicada la obra de recambio de colectores cloacales en Punta Alta, una intervención estructural destinada a mejorar el sistema sanitario en distintos puntos de la ciudad.

Los trabajos, correspondientes a la Licitación Pública N° 59/2025, estarán a cargo de la empresa Sociedad Sud de Arquitectura SRL, con una inversión de más de 1.466 millones de pesos y un plazo de ejecución de 365 días.

"Se trata de una obra muy importante, que apunta a mejorar un servicio esencial y a dar respuesta a problemas históricos en distintos sectores de la ciudad. Es una intervención que impacta directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos y que forma parte de un plan sostenido de recuperación de la infraestructura", dijo el intendente rosaleño, Rodrigo Aristimuño.

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El proyecto contempla el recambio de más de 4.060 metros de cañerías, la renovación de 315 conexiones domiciliarias y la intervención de 63 bocas de registro, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la red cloacal.

La intervención se desarrollará en 31 puntos de la ciudad: 12 de Octubre 800; 25 de Mayo 600; Alvear 1500 y 1800; Belgrano 500, 700, 1100 y 1200; Colón 300; Córdoba 300; Estomba (primera cuadra) y Estomba 100; Hipólito Yrigoyen 700 y 1800; Humberto 1200; Jesús María 700 y 800; José Ingenieros 1600 y 1800; Mitre 1400; Moreno 100 y 200; Rosales 600; Sargento Cabral 300; Saavedra 600; Pedro Pico 300; Luiggi 100; Urquiza 400; Roca 600, 900 y 1000.

Desde el Municipio agregaron que forma parte de un esquema de obras articulado con la Provincia para fortalecer la infraestructura urbana local.