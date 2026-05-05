Presunto secuestro: Canoni quedó imputado por extorsión y robo agravado

Diego Canoni, quien está acusado como supuesto autor del secuestro del dueño del galpón que alquilaba para su taller de aberturas, declaró días atrás y quedó imputado de extorsión y robo agravado (en poblado y en banda) en concurso real de delitos.

La indagatoria se dio en el ámbito de la Justicia provincial, ya que la causa, en principio, había sido instruida en el fuero federal.

Asesorado por el abogado Juan Ignacio Vitalini, Canoni declaró ante la fiscal Marina Lara y desmintió haber mantenido en cautiverio a Alejandro Peña.

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Dijo que actuó solo y que intentó -sí de manera poco convencional- cobrar una deuda, de unos 60 millones de pesos, que tenía el denunciante con él, por la provisión de aberturas para la fábrica perteneciente a Peña de viviendas industrializadas.

En la causa se realizaron al menos dos allanamientos, uno en Aldea Romana.

Canoni admitió que llevó a cabo un encuentro, con la intervención de una tercera persona, aunque afirmó que en ese lugar le reclamó el dinero que le correspondía y que el hombre comenzó a realizar llamadas para tratar de conseguirlo.

Si bien en principio Canoni estaba acusado de secuestro coactivo agravado (delito que prevé una pena mayor a la del homicidio), según informó Vitalini se atenuó la calificación legal al delito de extorsión y robo agravado.

La intención de la defensa es bajar aún más los cargos y que se reconfiguren a amenazas.

Canoni fue detenido el lunes de la semana pasada cuando el caso aún tramitaba ante la Justicia Federal.

Fue a pedido del abogado querellante Martiniano Greco, quien asesora a Peña.

Si bien la fiscalía federal decidió no avanzar con el planteo y el juez de primera instancia Walter López Da Silva rechazó el planteo de Greco, la Cámara Federal sí accedió a la solicitud y ordenó la detención del acusado.

Esa medida de restricción de su libertad fue confirmada por la jueza de Garantías Nº 4 provincial, Marisa Promé, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar lo sucedido.

El hecho se produjo el jueves 16 de abril, cuando la presunta víctima habría sido citada a la estación de servicio ubicada en el acceso al Paseo del Sol, en la avenida Cabrera.

Engañado concurrió y, en esas circunstancias, habría sido amenazado y reducido por Canoni y supuestamente otras personas, quienes lo trasladaron a un precario inmueble ubicado en el paraje La Escondida, cerca del Paso Vanoli.

Luego lo trasladaron a otros domicilios y lo obligaron a transferir una importante suma de dinero y a firmar un formulario 08 para la cesión de un vehículo.