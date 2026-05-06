"Nuestro sueño es un frente amplio encabezado por Axel Kicillof"

Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores de Axel Kicillof, participa de una serie de actividades y encuentros con presencia provincial en Bahía Blanca. En diálogo con Panorama, por LU2, aseguró que se trabaja para mostrar "un camino distinto al que propone el Gobierno nacional" y afirmó: "Ya está en marcha la reconstrucción del peronismo y la construcción de un frente amplio de cara a 2027".

Una de las principales referentes del gobierno bonaerense encabezó este miércoles una intensa agenda en la ciudad. Participó de reuniones junto al Consejo Federal de Inversiones, organismo que intervendrá en la reconstrucción de la Biblioteca de la Universidad Nacional del Sur; formó parte de la mesa de diálogo interreligioso organizada junto al Municipio, con representantes de distintas iglesias y expresiones de fe de Bahía Blanca; estuvo presente en la recientemente creada cátedra libre "Papa Francisco" de la Universidad Tecnológica Nacional; y finalmente asistió al homenaje a Evita realizado en la sede del Partido Justicialista local.

En la jornada de hoy, el Consejo Federal de Inversiones continuará trabajando en el Puerto, mientras la funcionaria realizó un análisis del contexto actual y cuestionó el desfinanciamiento que, según afirmó, sufren las provincias por parte del Gobierno nacional.

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"El Gobierno suspendió programas que tienen consecuencias directas sobre todos. Son 22 billones de pesos que Javier Milei robó a la provincia de Buenos Aires: fondos destinados a seguridad, salarios docentes, la caja jubilatoria, compensaciones para el transporte y otras partidas que son infinitamente necesarias, también para la asistencia alimentaria", sostuvo.

"Desentenderse de las funciones del Presidente de la República e incumplir con la Constitución Nacional no es ir contra un gobernador, sino contra el pueblo bonaerense. Frente a ese ajuste, la Provincia está haciendo un esfuerzo enorme", manifestó.

Además, destacó el rol del Consejo Federal de Inversiones y remarcó: "Es un organismo que reúne a todas las provincias argentinas. Todas aportamos y trabajamos junto a él y sus recursos".

Sobre el futuro del peronismo de cara a 2027, Álvarez Rodríguez aseguró que “la reconstrucción ya está en marcha” y planteó la necesidad de consolidar un amplio frente opositor.

"La prioridad es construir un gran frente nacional y una nueva mayoría que se plante frente a la política económica de Javier Milei, que es el verdadero problema. Los números muestran que sube la nafta, suben los alquileres, los alimentos aumentan de manera impactante y muchas personas no llegan a fin de mes aun teniendo trabajo registrado", expresó.

En ese sentido, sostuvo que “hay situaciones que a veces el ciudadano de a pie no percibe” y remarcó la necesidad de “construir una mayoría que enfrente políticas económicas que destruyen a la clase media, perjudican a los trabajadores y le hacen mucho daño a la República Argentina”.

Al ser consultada sobre quién podría encabezar ese frente nacional opositor, Álvarez Rodríguez señaló que Axel Kicillof aparece como uno de los dirigentes con mejor proyección en las encuestas nacionales.

“Nosotros tenemos ese sueño y, por lo que muestran hoy las encuestas, Axel tiene una imagen positiva muy importante. Pero hoy es el gobernador de la provincia y la tarea que tiene por delante es enorme en este contexto al que nos somete Milei”, expresó.

La asesora sostuvo que el gobierno bonaerense mantiene una conducción integrada y con representación de todos los sectores.

"En el Gobierno de la provincia de Buenos Aires están integrados esos sectores y, en particular, Axel lidera una gestión en la que todos están presentes y trabajan por el bien de los bonaerenses", afirmó.

Además, reconoció que existen diferencias internas, aunque remarcó la necesidad de priorizar la unidad frente al contexto económico actual.

"Es difícil, claro que es difícil. Hay distintas miradas y pensamientos, por supuesto que los hay. Pero estamos construyendo una mayoría contra esta política económica y tenemos ese compromiso. El pueblo argentino, y el bonaerense en particular, nos está mirando y no va a perdonar que, por mezquindades o diferencias —que siempre son menores—, no hagamos lo que tenemos que hacer", concluyó.